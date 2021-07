‘Mucha madre’: un libro ilustrado que busca subvertir los mandatos de la maternidad

Dice la escritora y editora Andrea Fuentes que la idea para el libro ilustrado Mucha madre (Almadía, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2021), del que es editora y autora del prólogo, surgió hace alrededor de tres años. Sin embargo, fue antes, cuando se convirtió en madre, que le estallaron muchas preguntas en torno a la maternidad. “Me cayó encima el peso del mandato de una maternidad heredada, estereotipada, repetida una y otra vez, y que es con la que sorprendentemente seguimos lidiando”, cuenta en entrevista.

Pero cuando empezó a escribir al respecto, se dio cuenta de que esos cuestionamientos no podían plantearse en solitario, sino que era necesaria una conversación. Así surgió este libro de ensayos, que reúne el trabajo de once escritoras y ocho artistas visuales. Gabriela Jauregui, Sara Schulz, Jazmina Barrera, Sol Undurraga, Rachel Levit y María Luque, entre ellas.

Una postura disidente es lo que, comenta Fuentes, une a estas voces y a estas expresiones: “No nos iguala nuestra maternidad, sino una manera de cuestionar el mundo”. Explica que precisamente “la búsqueda del libro consiste en subvertir los mandatos sobre la maternidad y plantear nuevas maneras de maternar no solo en la práctica real, cotidiana, sino también de cómo pensar las maternidades”.

“Luchar contra la idea de un tipo de maternidad, la maternidad hegemónica. Deshacer la idea de que somos identidades unívocas y arribar a la de que somos muchas madres en una, no solo muchos tipos de madres, sino muchas madres dentro de nosotras mismas: a momentos, antes de ser madres, cuando elegimos no serlo, al serlo, al reflexionar. Nuestras identidades en realidad son fluidas, son un transcurso constante. Como sociedad es preciso que pensemos en esa otra manera de ser y de estar”, afirma la escritora, que también participa en Mucha madre con un ensayo.





Andrea Fuentes, editora de 'Mucha madre'. (Cortesía Almadía)

Para Fuentes, sin embargo, la conversación sobre las maternidades –en plural porque no existe solo una– atraviesa también por la decisión de no ser madre.

“En principio tenemos que tener la libertad como mujeres de ser o no ser madres, debemos escapar como sociedad al determinismo de biológico, al mandato de la maternidad. La realización de las mujeres no está en convertirse en madres, serlo o no tiene que ver con la elección, por eso está incluido un texto (el de Ave Barrera) sobre la elección de no ser madre”, precisa.

Este diálogo, apunta, se da en un momento histórico fundamental en el que las distintas olas y los distintos procesos feministas están llevando a las mujeres a repensar dónde y cómo quieren estar. “De ahí los vínculo de maternidad y feminismo que también se abordan en el libro”.

‘Mucha madre’

Textos Ilustraciones Gabriela Jauregui Amanda Mijangos Luisa Fuentes Guaza Sol Undurraga Clarisa Moura Liz Meville Andrea Fuentes Rachel Levit Abril Castro Gala Navarro Violeta Celis Sonia Pulido Pilar Villela María Luque Sara Schulz Carmen Segovia Ave Barrera Jazmina Barrera Gina Jaramillo

En este camino de liberación de prejuicios hacia las mujeres por su forma de maternar o por su decisión de no tener hijos, el lenguaje cobra una especial relevancia, de acuerdo con la también cofundadora de La Caja de Cerillos Ediciones y jefa de la Sección de Producción Editorial de la Coordinación de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Xochimilco.

“Uno de los procesos para desmontar el estereotipo de la maternidad tiene que ver con nombrar, con los adjetivos que utilizamos, que tienen las madres, las no madres, las madres añosas, las buenas madres, las malas madres… Hay que detenernos y analizar esas palabras”, exhorta.

Por eso, añade, el título Mucha madre no solo tiene que ver con muchas maneras de maternar sino con reivindicar. Decir no está sin madre, está con, con mucha madre”.