ABBA, II Divo y Jerry Lee Lewis en estos discos

For Once In My Life: A Celebration Of Motown ARTISTA: Il Divo

SELLO: Decca Gold

PRECIO: $176

Versiones con sentimiento y frescura

Formado en 2003, Il Divo ha vendido más de 30 millones de álbumes y ha realizado exitosas giras por todo el mundo. Para su décimo álbum de estudio, el grupo celebra los éxitos del sello Motown. Entre los temas más destacados en el álbum están Ain’t No Mountain High Enough, For Once in My Life y My Girl, además de contar con la participación de grandes artistas de la discográfica, como Smokey Robinson y Boyz II Men. Qué agradable sorpresa, Il Divo hace justicia al catálogo de Motown, cada canción está bellamente elaborada, lo que hace que estos clásicos del soul suenen frescos y emotivos.





Gold ARTISTA: ABBA

SELLO: Polydor Records

PRECIO: $397

Clásicos del pop

ABBA fue un grupo sueco que tuvo enorme éxito en los años 70 y fue una gran influencia en el sonido del pop de las décadas siguientes. La colección Gold fue su primera recopilación de éxitos preparada específicamente para el formato de CD, que apareció después de un período de algunos años en el que su música había estado fuera del mercado. El disco contiene no solo clásicos para bailar, como Dancing Queen y Take a Chance on Me, sino también temas más elaborados y dramáticos, como Money, Money, Money o The Winner Takes It All, que demuestran que la banda no tenía tanto que ver con el pop desechable.

The Killer-Rock & Roll ARTISTA: Jerry Lee Lewis

SELLO: Cleopatra

PRECIO: $827

La esencia del rock&roll

¿Existe un pionero del rock & roll con una reputación más polémica que The Killer, Jerry Lee Lewis? Jerry Lee, un niño prodigio en el piano boogie-woogie, se convirtió en el primer gran salvaje del género, que consiguió numerosos éxitos en los años cincuenta y principios de los sesenta mientras entretenía al mundo con sus frenéticas y explosivas actuaciones. Sus hazañas como un loco egocéntrico que golpeaba el piano con una sed insaciable de vivir se han convertido en material de numerosas biografías, documentales y una película. Este picture-disc de edición limitada recoge sus más grandes éxitos, en verdad explosivos.