Mr. Big y The Hollies en estos discos

Im Abendrot ARTISTA: Matthias Goerne & Seong-Jin Cho

SELLO: Deutsche Grammophon

PRECIO: $257

Exitosa asociación musical

Durante las últimas décadas, el legendario barítono alemán Matthias Goerne ha establecido extraordinarias asociaciones creativas que incluyen a músicos como Alfred Vendel, Vladimir Ashkenazy y Elizabeth Leonskaja, entre otros. Ahora, Goerne se une al pianista Seong-Jin Cho, una estrella de la nueva generación, para el lanzamiento de Im Abendrot, para interpretar obras románticas tardías de Wagner, Pfitzner y Strauss. El recital es muy reflexivo, fluye con mucha naturalidad, es sombrío, austero, resplandeciente, desolado y extasiado en los momentos adecuados y nos acerca al corazón y al significado de las obras.

Live From The Living Room ARTISTA: Mr. Big

SELLO: Frontiers

PRECIO: $99

Supergrupo en acústico

Formado en 1989 por Billy Sheehan, Paul Gilbert, Eric Martin y Pat Torpey, Mr. Big fue considerado un supergrupo de pop metal que valoraba tanto el canto como el virtuosismo. Tras años de éxitos, la banda se separó en 2002, para reunirse en 2009 y festejar sus primeros 20 años de existencia. Desde entonces se han mantenido más o menos activos y en 2012 lanzaron este disco, un concierto acústico realizado con la maestría digna de los componentes de la banda. Live From The Living Room es altamente recomendado para los fans y para nuevos seguidores, ya que incluye sus grandes éxitos en un formato diferente.

Greatest Hits ARTISTA: The Hollies

SELLO: Epic

PRECIO: $647

Grandes armonías y guitarras resonantes

Cuando The Hollies, uno de los más exitosos grupos de pop rock de la invasión británica, empezó a grabar en 1963, se basaba en gran medida en versiones de R&B y de rock & roll. Rápidamente desarrollaron un estilo más distintivo con guitarras resonantes y material propio. Esta recopilación, cuyo lanzamiento fue provocado por Long Cool Woman In A Black Dress, el sencillo más exitoso de la banda, contiene sus más grandes éxitos en Estados Unidos lanzados entre 1964 y 1972, entre los que se cuentan, además, Bus Stop, The Air That I Breathe, Midas In Reverse y He Ain’t Heavy, He’s My Brother, entre otros.