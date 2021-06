El MUAC se luce: presenta tres exposiciones en su reapertura

A 10 años de su apertura ¿Cuántas de las 2 mil 100 obras de 300 artistas que integran el acervo del Museo Universitario Arte Contemporáneo conoces?

Si quieres recorrer una selección representativa de este acervo, uno de los más importantes de arte contemporáneo en México, te invitamos a la exposición Cien del MUAC, una de las actividades que el museo preparó para el reinicio de actividades presenciales. El público podrá ver esta exposición en el MUAC a partir del 12 de junio y hasta octubre del 2021.

Como parte de las actividades de la exposición, se llevará a cabo la presentación virtual del libro Cien del MUAC, el día el 17 de junio, a las 19:00 horas, este evento podrá seguirse por Facebook Live del MUAC: @MUAC.UNAM.

La publicación Cien del MUAC explora el acervo artístico y documental del museo para compartir con el público obras que son ya referentes del imaginario y pensamiento colectivos. Con la participación de 96 artistas y colectivos reunidos en el libro, fueron seleccionadas obras clave en la historia del arte contemporáneo mexicano, con una variedad de géneros y formatos en un periodo de un poco más de medio siglo.

Cortesía

La exposición, en su conjunto, plantea una síntesis de temas y soportes que el arte mexicano ha abordado durante las últimas décadas, así como sus estrategias artísticas. A cargo de un equipo curatorial, coordinado por Pilar García, la muestra se articula como un discurso múltiple, guiado por la relevancia que ciertas obras y autores tienen ya en la conciencia del arte contemporáneo en nuestro país, donde cada pieza aborda en sí misma una historia sobre la colección del museo y las prácticas artísticas contemporáneas.

Se exhibirán piezas como Drifting star de Carlos Amorales; Atlas Eidolón, de Erick Beltrán; Evidencias de Lorena Wolffer, The Tale of the Tiger is Longer Than the Tiger’s Tale, de Julieta Aranda, y Homenaje a Jean Genet, Homenaje a Yukio Mishima, Homenaje a Pier Paolo Pasolini, de Ricardo Regazzoni, que el público podrá ver por vez primera en el MUAC.

La colección del MUAC se integra por 2100 obras, de más de 300 artistas, 52 fondos documentales, y algunas colecciones asociadas. El acervo artístico y documental incluye obras realizadas desde 1952, fecha clave, marcada por el gesto modernizador de la construcción de Ciudad Universitaria, así como del periodo posterior al cimbramiento político, social y cultural de 1968 hasta hoy.

Por más de 12 años el MUAC ha constituido una de las colecciones razonadas y públicas más importantes del arte contemporáneo en el país. El acervo se ha conformado a partir de las aportaciones de la Universidad, de generosas donaciones por parte de los artistas, así como de programas de apoyo como el de Pago en especie de la SHCP, o en su momento, el Programa de Egresos de la Federación, el Patronato MUAC y el Programa Amigos del MUAC.

Durante la presentación virtual del catálogo, que se dará en el marco del programa Al aire… desde el MUAC, participarán Jorge Volpi, Tatiana Cuevas, Magali Lara. Con la moderación de Amanda de la Garza.

También se integra a la colección de Folios del museo, la publicación homónima Cien del MUAC que acompaña y documenta esta exposición. El ejemplar puede conseguirse en la tienda en línea del MUAC: https://www.uso.mx/producto/cien-del-muac-muac-one-hundred-works/ o descargarse de forma gratuita en: https://muac.unam.mx/publicacion/cien-del-muac .

La reapertura del MUAC se lleva a cabo en estricto apego al protocolo Museo Seguro aprobado por el Comité de Seguimiento COVID-19, UNAM. Los horarios de visita al museo son: viernes, sábado y domingo de 11:00 a 17:00 horas. Cerrado durante el periodo vacacional de la UNAM.