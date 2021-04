‘Sueño vagabundo’, la obra que une los lenguajes teatral y cinematográfico con elementos surrealistas

¿Qué pasa cuando los lenguajes del teatro y el cine se mezclan en un ejercicio escénico ideado principalmente para el público infantil? Si quieres saberlo, descubre qué es lo que el conejo tiene que contarle a la luna en Sueño vagabundo. Extrapolación de la obra Sueño Vagabundo a un lenguaje cinematográfico, pieza dirigida por Emmanuel Fragoso, que Danza UNAM presentará por transmisión de Facebook, los sábados 17 y 24, a las 12:00 horas, y viernes 30 de abril, a las 17:00 horas.

Sueño vagabundo. Extrapolación de la obra Sueño Vagabundo a un lenguaje cinematográfico es un proyecto que consistió́ en potencializar el discurso íntimo y el universo interno del personaje a través del close up y el lenguaje audiovisual. Se buscó con ello, una experiencia teatral de ensoñación, concebida con una estética de vanguardia surrealista. La obra toma a los sueños como atmósferas y construye una dimensión fantástica que pretende atrapar tanto al publico infantil como al espectador especialista y sensible de la escena.

El conejo, interpretado por el mismo Emmanuel Fragoso, juega un papel en el que encarna las memorias a través del recurso de la ensoñación teatral. Es una invitación poética al reconocimiento interior, donde los sueños son el reloj que marca el encuentro y desencuentro con el otro, ese otro que existe dentro de nosotros mismos, tanto en el sueño como en la vigilia.

Para llevar a cabo esta obra, se eligió́ un paisaje surrealista y natural que encajara con la estética planteada, esto tomó forma en la filmación, a cargo Ernesto Mendoza y Miguel Ángel Nava, en el Valle de las Piedras Encimadas de Zacatlán, Puebla. Territorio que ayudó a transmitir una poética entrañable y enigmática.

Bajo la dirección artística del productor y creador escénico mexicano, Emmanuel Fragoso, Sueño vagabundo. Extrapolación de la obra Sueño Vagabundo a un lenguaje cinematográfico es un proyecto realizado con el estímulo otorgado por el Sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales (FONCA), en la modalidad México: Encuentro de las Artes Escénicas. ENARTES 2020 – 2021.

La mayor parte de esta labor fue gracias al esfuerzo y pasión de grandes talentos: Ernesto Mendoza, Miguel Ángel Nava, Marco Martínez y Emmanuel Fragoso.

