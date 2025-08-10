Prepara el telescopio: ¿Cómo ver la alineación de 6 planetas en México? UNAM da los detalles

La alineación de 6 planetas será visible en México; estos son los mejores tips por si decides disfrutar del baile celestial.

A casi 5 meses del eclipse solar 2025 que fue parcialmente visible en México, nuestros ojos vuelven a mirar al cielo. Esta vez es para disfrutar de la alineación de 6 planetas, un fenómeno astronómico único.

Este ‘baile planetario’ podrá verse desde México a partir de las primeras horas de este lunes 11 de agosto, así que si decides disfrutar de la alineación planetaria habrá que despertarse temprano.

¿Te gustaría saber cómo ver la alineación de planetas en México? Esto es todo lo que debes saber.

¿Qué es una alineación planetaria y por qué es importante?

Este lunes 11 de agosto, seis planetas estarán alineados, creando un “desfile planetario”.

Una alineación planetaria ocurre cuando los cuerpos celestes parecen alinearse desde nuestra perspectiva en la Tierra.

Aunque no están perfectamente alineados en el espacio, su disposición forma una línea o curva visible en el cielo. Este fenómeno no se produce con frecuencia, lo que lo convierte en un evento esperado por los entusiastas de la astronomía.

La alineación de planetas de este 11 de agosto es uno de los eventos astronómicos más esperados de 2025.

¿Cuándo y dónde se podrá ver la alineación de planetas en México?

La alineación de planetas será visible en México el 11 de agosto. Este evento se podrá observar desde prácticamente todo el país, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Los mejores momentos para la observación son entre las 3:30 y las 5:30 de la mañana, cuando el cielo aún está oscuro y los planetas serán más fáciles de localizar.

¿Qué planetas serán visibles y en qué orden aparecerán?

Durante la alineación del 11 de agosto, se podrán ver seis planetas: Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Si deseas disfrutar de la alineación de planetas en su totalidad debes usar binoculares o un telescopio para observar Urano y Neptuno.

Los primeros cuatro serán visibles a simple vista, mientras que Urano y Neptuno requerirán binoculares o un telescopio pequeño para ser localizados.

Según expertos, la alineación será aproximadamente en el siguiente orden, desde el horizonte hacia arriba:

Mercurio Venus Júpiter Saturno Urano (requerirá binoculares) Neptuno (requerirá binoculares)

Consejos para observar la alineación de planetas en México

Para disfrutar de este fenómeno de la mejor manera, considera los siguientes consejos:

Busca un lugar alejado de contaminación lumínica : Encuentra un área despejada o un punto elevado lejos de las luces de la ciudad para una mejor visibilidad de los planetas.

: Encuentra un área despejada o un punto elevado lejos de las luces de la ciudad para una mejor visibilidad de los planetas. Consulta el clima : Asegúrate de que el cielo esté despejado, ya que las nubes o la bruma pueden dificultar la visibilidad.

: Asegúrate de que el cielo esté despejado, ya que las nubes o la bruma pueden dificultar la visibilidad. Lleva binoculares o un telescopio : Si deseas ver Urano y Neptuno, necesitarás instrumentos ópticos para localizarlos.

: Si deseas ver Urano y Neptuno, necesitarás instrumentos ópticos para localizarlos. Usa aplicaciones astronómicas: Herramientas como Star Walk 2 pueden ayudarte a identificar fácilmente los planetas en el cielo. Esta app gratuita está disponible para iOS y Android.

¿Qué más necesitas saber si vas a observar el evento?

La experiencia de observar la alineación planetaria puede ser enriquecedora si te preparas adecuadamente. Recuerda llevar ropa abrigadora, ya que en muchas regiones, la madrugada puede ser fría.

Además, evita usar luces intensas que puedan arruinar tu visión nocturna; si necesitas luz, utiliza una linterna con luz roja.

No dejes pasar esta oportunidad única de observar la alineación de planetas en el cielo de México.

Prepárate para el 11 de agosto, busca un lugar ideal y sigue nuestros consejos para disfrutar de esta experiencia astronómica. ¿Estás listo para ver el desfile planetario? ¡Comparte tus experiencias y fotos con nosotros en las redes sociales!