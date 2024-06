¿Qué sabemos de la empresa que quiere congelar a personas enfermas hasta que haya cura para ellas?

Hasta ahora, la idea de congelar cuerpos y ‘despertarlos’ tiempo después solo ocurre en películas de ciencia ficción como ‘Demoledor’, o ‘Alien’. Sin embargo, la criogenización podría volverse realidad en el futuro cercano.

La empresa Cradle Healthcare Co tiene la idea de congelar y conservar los cuerpos de personas que padecen enfermedades mortales que no tienen cura con la esperanza de ‘despertarlos’ una vez que haya tratamiento para esos padecimientos.

La startup dirigida por Laura Deming es una firma de inversión centrada en la longevidad y en el desarrollo de tecnología de criogenización con la que esperan convertir los sueños que vemos en las pantallas en tecnología real.

“Estamos trabajando en criogenización reversible. Significa crear procedimientos que puedan criopreservar y recalentar con función. Hemos pasado años analizando este problema y no habríamos elegido trabajar en él. Realmente no redoblaríamos nuestros enfoques, si no estuviéramos convencidos de que es factible”, asegura Deming.

¿Qué es el proceso criogénico?

Deming, una niña prodigio de la biotecnología, ya tenía un trabajo de investigación en un laboratorio cuando sólo tenía 12 años. Fotógrafo: Jason Henry para Bloomberg Businessweek

El proceso criogénico o criogenización permite reducir la temperatura de un cuerpo por debajo de su umbral de congelación.

Por ejemplo: después de que una persona es declarada legalmente muerta, una compañía de preservación criogénica es informada y envía un equipo que debe trabajar rápido con la intención de mantener la sangre fluyendo en el cuerpo. Para lograrlo, envuelven el cuerpo en hielo y le inyectan químicos para evitar la formación de coágulos sanguíneos y daños al cerebro.

Una vez realizado este procedimiento, el cuerpo es trasladado las instalaciones criogénicas, donde se enfría y se le sustrae la sangre, que es reemplazada con una solución para preservar los órganos. Finalmente, colocan el cuerpo en un contenedor que es sumergido en un tanque de nitrógeno líquido.

¿Cuáles son los desafíos de congelar personas enfermas?

Laura Deming, quien es una prodigio de la biotecnología, considera que el desafío es congelar órganos, cerebros o cuerpos enteros, debido a que el proceso de criogenización puede causar daños irreversibles. Un procedimiento similar ya lo realiza la empresa de criogenia KrioRus, que congela tu cuerpo entero por 36 mil dólares y sólo la cabeza por 12 mil dólares en busca de la inmortalidad.

De acuerdo con Ariel Zeleznikow-Johnston, neurocientífico de la Universidad de Monash, en Melbourne, las complicaciones de la criogenización de un cuerpo se deben a que se trata de grandes cantidades de tejido. De acuerdo con el especialista, el problema es que el proceso de congelación y los productos químicos no alcanzan las entrañas de un órgano.

“Los problemas empeoran cuanto más grandes son las muestras de tejido”, dice el autor del libro titulado ‘The Future Loves You: How and Why We Should Abolish Death’ (El futuro te ama: cómo y por qué deberíamos abolir la muerte). “Se obtienen estas grandes diferencias en los gradientes de temperatura. La gente ha tratado de solucionar este problema con crioprotectores, pero son tóxicos en sí mismos”, agrega.

Explicó que pese a que la criogenización se utiliza comúnmente como una forma de preservar órganos para trasplantes, por lo que la tiende a burlarse de la idea de congelar cerebros o cuerpos enteros.

“No creo que se tome muy en serio la mayor parte del tiempo y plantea preguntas sobre qué es exactamente la vida y qué es la muerte y si deberíamos hacer esto”, comentó Zeleznikow-Johnston.

¿Qué inventos hay para conservar el cuerpo de las personas?

Máquina de enfriamiento y recalentamiento de cuna. Fotógrafo: Jason Henry para Bloomberg Businessweek

Pese a ello Deming está convencida de que el estigma en torno a la criónica ha obstaculizado investigaciones prometedoras por eso apuesta que con su nueva startup encontrará nuevas vías para explorar, por lo que ha abordado los desafíos técnicos de dos maneras principales: un nuevo tipo de máquina de enfriamiento y recalentamiento y un laboratorio que prueba todo tipo de combinaciones de crioprotectores.

Actualmente Cradle Healthcare Co cuenta con una máquina ubicada en el centro de la investigación de la organización que es aproximadamente del tamaño de un mini refrigerador. Su principal tarea, por el momento, es experimentar con finas láminas de cerebro de roedores.

Justo al lado de esta máquina hay otro aparato para producir brebajes crioprotectores. El cual tiene docenas de tubos que pueden alimentarse con diversos productos químicos que, a su vez, recubren muestras de cortes de cerebro. Muchos de los 15 empleados de Cradle contribuyeron al diseño de estas máquinas.

¿Cuáles son avances de Cradle Healthcare?

Hasta el momento Cradle HealthCare experimenta con numerosas muestras al día. La compañía dice que enfrió y recalentó con éxito una porción de cerebro de roedor y descubrió que la muestra retenía la actividad eléctrica en sus neuronas.

La startup planea publicar pronto algunas de sus investigaciones. Aun así está trabajando en otros sistemas para manejar muestras de tejido más grandes.

No obstante, la organización aún tiene que demostrar que puede revivir a cualquier persona o cerebro.

“Es como si la gente construyera un cohete, lo pusiera en una plataforma y lo dejara allí y dijera: ‘Lo hicimos’”, dice Deming. “Pero la pregunta es: ‘¿Funciona?’ No basta con criopreservar algo”.

Un soporte para muestras de cortes de cerebro para usar con la máquina de pruebas de Cradle. Fotógrafo: Jason Henry para Bloomberg Businessweek

* Con información de Bloomberg