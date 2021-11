¡El eclipse lunar más largo del siglo se aproxima! Checa cuándo y dónde verlo

¿Te apasionan los fenómenos astronómicos? ¡Prepárate! porque en noviembre ocurrirá el eclipse parcial de luna más largo que haya ocurrido en el siglo.

Este fenómeno tendrá lugar el próximo 19 de noviembre y tendrá una duración de 3 horas 28 minutos y 23 segundos, según información de la NASA.

Durante un eclipse lunar, la Tierra impide que la luz del sol llegue hasta la luna. Esto quiere decir que durante la noche, la luna llena desaparece por completo, a medida que la sombra de la Tierra la cubre.

En este lapso, la luna tiende a teñirse de un color rojizo debido a que la atmósfera terrestre absorbe los demás colores mientras se dobla algo de luz solar hacia la luna. Los atardeceres también adoptan tonos rojizos y anaranjados debido a la forma en la que la luz del sol se dobla cuando atraviesa la atmósfera y absorbe otros colores.

¿Dónde verlo?

Para apreciar el eclipse no necesitarás un telescopio o binoculares, simplemente tendrás que mirar hacia el cielo entre las 2:19 am y las 5:47 am, tiempo del este.

El eclipse alcanzará su punto máximo justo después de las 4:00 a.m cuando nuestro planeta oculte el 97 por ciento de la luna llena de la luz del sol, dándole a la luna un tono rojizo.

Pero no te preocupes, si por alguna razón no puedes salir a observarlo, podrás seguir el fenómeno en vivo en esta página.