Clima en CDMX y Edomex: Cielo nublado y probabilidad de lluvias este viernes 21 de agosto

Así estará el clima para el viernes 21 de agosto.

El clima en el Valle de México para este viernes 21 de agosto se presenta con cielos nublados y temperaturas frescas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un ambiente templado a fresco, con probabilidad de lluvias dispersas en la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex mañana?

En la Ciudad de México, se esperan temperaturas entre 10.0°C y 22.0°C. Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, tendrá valores de 9.7°C a 22.0°C, con vientos de 5 km/h y cielo nublado.

Toluca tendrá las temperaturas más bajas, con una mínima de 6.3°C y una máxima de 17.3°C. El viento en la zona será de 3 km/h. Ecatepec de Morelos llegará hasta los 24.3°C, con viento de 6 km/h y cielo cubierto.

¿Hay probabilidad de lluvias en el Valle de México mañana?

El SMN advierte una probabilidad de lluvias. Canales de baja presión y la onda tropical número 29 causarán chubascos y lluvias fuertes en el centro del país. Podrían presentarse descargas eléctricas y caída de granizo en la zona.

Las lluvias fuertes pueden aumentar los niveles de ríos y arroyos, lo que causará deslaves y encharcamientos en zonas bajas. El viento, que alcanza los 6 km/h en Ecatepec, también puede derribar árboles. Se recomienda tomar precauciones.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 21 de agosto : Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h. Sábado 22 de agosto : Máxima de 20°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 20°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h. Domingo 23 de agosto: Máxima de 22°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

Durante el fin de semana, el clima se mantendrá con cielos nublados y temperaturas frescas en el Valle de México. Las máximas variarán entre 20°C y 22°C, mientras que las mínimas se mantendrán estables en 10°C. La probabilidad de lluvia continuará presente.

¿Cómo prepararse para el clima fresco y las lluvias?

Con estas condiciones, es importante mantenerse hidratado. Se aconseja abrigarse bien, especialmente por las mañanas y noches cuando los grados bajan. Evitar cambios bruscos de temperatura ayudará a prevenir enfermedades respiratorias.

Para quienes salgan, es aconsejable llevar un paraguas o impermeable debido a la probabilidad de lluvias. Usar capas de ropa ayudará a adaptarse a las variaciones de temperatura. Priorizar calzado antideslizante también es una buena medida preventiva.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.