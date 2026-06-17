Reduce Cuajimalpa 20% delitos de alto impacto de enero a mayo

La alcaldía Cuajimalpa logró una reducción de 20 por ciento en delitos de alto impacto durante el periodo de enero a mayo de 2026, en comparación con el mismo lapso de 2025, de acuerdo con datos presentados en el Informe Mensual de Seguridad de la Ciudad de México.

Con esta disminución, Cuajimalpa se mantiene entre las alcaldías más seguras de la capital y consolida una tendencia a la baja en este tipo de ilícitos durante 2026.

Apenas en enero, la demarcación encabezó la reducción de delitos de alto impacto en la Ciudad de México, con una baja de 42.1 por ciento, mientras que en el corte de enero a abril reportó una disminución cercana al 22 por ciento.

El alcalde Carlos Orvañanos Rea atribuyó los resultados a la estrategia ‘Cuajimalpa Segura’, basada en tres ejes principales: coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, inversión en infraestructura de seguridad y capacitación permanente de los cuerpos policiales de la demarcación.

Como parte de esta estrategia, la alcaldía reforzó la presencia territorial, la vigilancia preventiva y la coordinación operativa con autoridades capitalinas, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y mantener a Cuajimalpa como una de las demarcaciones más seguras de la ciudad.

El alcalde Carlos Orvañanos agradeció la confianza de los vecinos de Cuajimalpa y se comprometió a seguir trabajando por las familias de la demarcación.