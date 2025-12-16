Mi Beca para Empezar CDMX: ¿Cuándo termina el registro para el apoyo a niños de preescolar y primaria?

El gobierno de la CDMX informó la fecha en que se terminaría el registro para obtener Mi beca para empezar. (Foto: CDMX)

¡Qué no se te pase la fecha! El Gobierno de la Ciudad de México exhortó este martes 16 de diciembre que el programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar a los padres de familia que inscriban a sus hijos que estén cursando el preescolar o la primaria para recibir el apoyo gubernamental.

Cada ciclo escolar, madres, padres y tutores siguen de cerca las fechas de registro para no quedar fuera de este beneficio económico.

A través de redes sociales, el gobierno que encabeza la jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que el registro se podrá llevar a cabo con la Llave CDMX y que debe hacerse antes de que termine este año.

¿Quiénes reciben el programa Mi Beca para Empezar?

La beca es administrada por el Gobierno capitalino y busca apoyar el gasto educativo básico de millones de estudiantes en la capital del país.

A la beca pueden acceder todas las niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas de nivel básico o en Centros de Atención Múltiple (incluidos mayores de edad) de la Ciudad de México.

Además, según el gobierno de la CDMX, la beca es un apoyo que fortalece la permanencia escolar y acompaña el desarrollo de niñas y niños que estudian en escuelas públicas de la ciudad.

“Debido a las características especificas del grupo vulnerable a quien va dirigido el Programa, se pretende contribuir a erradicar la deserción escolar y la precariedad económica en el núcleo familiar, mejorando su aprovechamiento académico y contribuyendo así a fortalecer el Sistema Educativo Público de la Ciudad de México, evitando siempre la discriminación”, resaltó el gobierno capitalino.

¿Cuándo termina el registro de Mi Beca para Empezar CDMX?

A través de redes sociales, el gobierno de la Ciudad de México informó que el registro para obtener Mi Beca para Empezar concluye el 31 de diciembre.

La beca se otorga mensualmente y se podrá registrar con la clave Llave CDMX.

Si ya se cuenta con la beca desde el ciclo escolar 2024-2025, se deberá hacer el registro para el nuevo ciclo escolar a modo de renovación.

Mi beca para empezar se otorga a niños y niñas de preescolar y primaria de la CDMX.

¿Cuáles son los requisitos para obtener Mi Beca para Empezar?

El gobierno indica que para el registro al ciclo escolar 2025-2026, del Programa Social “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar”, el tutor deberá contar con:

• Identificación oficial vigente del tutor

• Comprobante de Domicilio con vigencia no mayor a 3 meses de expedición.

• CURP del Beneficiario con la leyenda: “Certificada: verificada con el Registro Civil”.

• Cuenta Llave CDMX Expediente (creada por el tutor, con el mismo correo y número telefónico del registro al ciclo 2024-2025 del Programa Social “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar”).

¿Cómo se registra a un estudiante a la beca?

Una vez que el tutor del estudiante haya creado su cuenta Llave CDMX, el cual se realiza en esta página https://llave.cdmx.gob.mx/, podrá hacer el registro del beneficiario al programa Mi Beca para Empezar.

Es importante recalcar que el registro se puede hacer una vez que haya empezado el ciclo escolar, en esa ocasión, la beca que se entregará corresponde al ciclo escolar 2025-2026.

Con los documentos en mano, ingresa a la página de registro al programa https://registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/

Ahí, ingresa los datos de tu Llave CDMX Expediente, es decir, tu correo electrónico y contraseña para poder ingresar. Primero deberás registrarte como tutor y luego podrás registrar a un estudiante. Los documentos que piden son los mismos en ambos casos.

El gobierno destacó que solo se pueden registrar a tres beneficiarios, si se tiene más de tres menores a su cargo, a partir del 4° menor deberás acudir a registrarlos de manera presencial a las oficinas de atención del Fideicomiso Bienestar Educativo.

¿Cuánto dinero reciben en Mi Beca para Empezar?

Los alumnos de preescolar reciben 600 pesos mensuales.

Los estudiantes de primaria reciben 650 pesos mensuales.

Los estudiantes inscritos en el Centro de Atención Múltiple (CAM) en todos los niveles reciben 600 pesos mensuales.