‘Se caerá el cielo’ HOY en CDMX: ¿A qué hora lloverá y qué tan fuerte será?

¡No te atrevas a salir sin sombrilla! Este lunes 1 de septiembre se esperan fuertes lluvias en la Ciudad de México, por lo que si aún no sabes qué tan intenso será ‘el aguacero’, a continuación te decimos cuál es el pronóstico del clima.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) alertó sobre tormentas intensas desde esta madrugada, además de que desde las 15:00 horas de hoy y hasta las 06:00 horas del martes 2 de septiembre se registrarán lluvias fuertes en la CDMX.

Se espera que la intensidad de la lluvia en la Ciudad de México será de 15 a 49 milímetros, con una temperatura que oscilará entre los 16 y 23 grados.

Para los primeros minutos de este lunes 1 de septiembre, Protección Civil de la CDMX activó la Alerta Roja, que implica lluvias extremas (50–70 mm) y riesgo significativo de inundaciones, en: Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.

Mientras que la Alerta Naranja, referente a lluvias fuertes (30–49 mm) y posible granizo, fue vigente en: Milpa Alta y Tlalpan.

Sin embargo, la vigencia de las alertas concluyó a las 8:00 horas de este lunes, por lo que se espera que Protección Civil de CDMX emita nuevas medidas para la tarde de este 1 de septiembre.

¿Qué implica cada alerta por lluvias en CDMX?

El sistema de alertas de la CDMX se basa en el nivel de precipitación estimada:

Alerta Amarilla (15–29 mm) : precauciones leves.

: precauciones leves. Alerta Naranja (30–49 mm) : lluvias fuertes con riesgo de daños moderados.

: lluvias fuertes con riesgo de daños moderados. Alerta Roja (50–70 mm): lluvias muy intensas, alto riesgo de inundaciones y deslaves.

¿Cómo protegerse de las fuertes lluvias en CDMX?

Llevar paraguas o impermeable al salir.

Evitar transitar por zonas propensas a encharcamientos, vados o arroyos.

No cruzar puentes inundados o calles con corrientes de agua.

Alejarse de árboles, lonas o estructuras que puedan desprenderse.

Proteger documentos y dispositivos eléctricos; mantenerlos en bolsas herméticas o plásticas en caso de inundación.

Estar pendiente de los boletines de Protección Civil y actuar con base en información oficial.

¿Qué estados esperan fuertes lluvias HOY lunes 1 de septiembre?

El monzón mexicanoen interacción con divergencia, y un canal de baja presiónsobre la Mesa del Norte, propiciarán lluvias puntuales intensas.

A la par, la onda tropical 28 se desplazará sobre el occidente del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y divergencia, originará lluvias muy fuertes con posibles granizadas en dicha región.

Mientras que la onda tropical 29 se desplazará sobre el sureste y sur mexicano, asociada con unazona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónicoal sur de las costas de Oaxaca.

Estos fenómenos provocarán intensas lluvias en: