Taxistas desquiciarán CDMX: ¿A qué hora inicia la marcha y qué calles serán afectadas HOY?

Los taxistas de CDMX alistan una marcha que 'desquiciará' las calles de la capital del país.

¡Toma precauciones! Los taxistas se preparan para realizar nuevas marchas en la Ciudad de México este jueves 28 de agosto.

La marcha de taxistas en CDMX está programada para comenzar a las 12:00 horas. Los conductores se reunirán en la Secretaría de Movilidad (Semovi), en Avenida Álvaro Obregón No. 269, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Desde allí, se dirigirán hacia el Zócalo capitalino. Se espera que alrededor de 300 taxistas participen en esta movilización, lo que causaría afectaciones viales en diversas calles de la ciudad.

La posible ruta de la marcha de taxistas todavía no está completamente definida, pero incluiría las siguientes calles afectadas:

Avenida Álvaro Obregón

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Zócalo capitalino

¿Cuáles son las demandas de los taxistas?

Los taxistas reclaman un ajuste urgente en las tarifas, el cese de operativos que afectan su labor, y su inclusión en la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Además, exigirán a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, el cese de la privatización, así como la eliminación de las fotomultas.

Las organizaciones que participarán son 1º de Mayo y el gremio de taxistas en terminales de la Ciudad de México.

En junio, ocurrió una manifestación similar cuando cientos de taxistas bloquearon los alrededores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX para exigir la condonación de multas.

¿Qué otras movilizaciones habrá hoy 28 de agosto en CDMX?

Se recomienda a los conductores y a los usuarios del transporte público planificar sus trayectos con anticipación, ya que se anticipan congestiones en estas áreas.

Además de la marcha de taxistas, se han programado otras movilizaciones en la CDMX para este jueves.

Se esperan dos marchas y 12 manifestaciones, lo que podría generar un ambiente de tensión en la ciudad. Algunas de estas movilizaciones incluyen protestas por derechos de vivienda, apoyo a Palestina, y otros temas sociales.

Una de ellas es en la estación Chabacano de las Líneas 2, 8 y 9 del Metro CDMX, sobre calzada San Antonio Abad, con el fin de convocar a brigadas de búsqueda de personas desaparecidas.

Además, los colectivos abordarán la estación Deportivo 18 de marzo de las Líneas 3 y 6 del Metro para continuar con la búsqueda de personas desaparecidas en la Sierra de Guadalupe de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Para minimizar las afectaciones causadas por las movilizaciones, estas son algunas recomendaciones: