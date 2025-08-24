Videos: Evacúan el centro comercial Parque Delta por incendio en panadería de Soriana

Los Bomberos de la CDMX atendieron el incendio dentro de Soriana de Parque Delta. (Foto: Bomberos CDMX).

Un incendio la tienda Soriana provocó la evacuación de clientes y personas que se encontraban en el centro comercial Parque Delta, en la Alcaldía Benito Juárez, la tarde de este domingo 24 de agosto.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Los cuerpos de emergencia ya se encuentran laborando en el lugar para contener la situación.

¿Qué pasó en Parque Delta este domingo 24 de agosto?

Los primeros reportes de las autoridades establecen que el fuego comenzó por el sobrecalentamiento de una freidora industrial localizada en el area de panadería del supermercado.

Esa situación provocó una densa columna de humo que se extendió a todos los niveles de Parque Delta, centro comercial ubicado en el cruce de las avenidas Cuauhtémoc y Viaducto.

Para evitar que la situación se saliera de control, personal de los Bomberos de la Ciudad de México y policías evacuaron a cientos de clientes de Soriana y de otras tiendas localizadas en el interior del centro comercial.

Luego de contener el peligro, autoridades de Protección Civil permitieron que Parque Delta continúe con su operación normal.

Además, hicieron un llamado a todos los establecimientos a revisar sus sistemas eléctricos y de cocina para evitar una nueva eventualidad.

A través de redes sociales se difundieron videos que muestran a clientes y visitantes de Parque Delta fuera del centro comercial, que estaba cubierto por la columna de humo.

Hasta el momento, la cadena de tiendas Soriana no ha informado sobre el problema en la sucursal de Parque Delta.

En meses pasados, las emergencias en Parque Delta han sido por los constantes asaltos a las joyerías del centro comercial.

Tan solo el pasado 24 de abril, dos sujetos fueron detenidos al exterior de la plaza, acusados de haber atracado con arma de fuego a la encargada de una joyería, de donde habrían sacado relojes y una pulsera de oro.