Deja descansar la ‘nave’: Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este martes 29 de julio

El Hoy No Circula aplica para diferentes zonas del Estado de México y toda la Ciudad de México.

¡Qué el resto de tu quincena no se vaya en una multa! El Hoy No Circula aplica con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México para este martes 29 de julio.

Por ello, si sales en auto, toma en cuenta que el Hoy No Circula aplica para los autos con engomado rosa y terminaciones de placa 7 y 8 para este martes en la Ciudad de México y el Estado de México.

Este martes no circulan los vehículos con engomado color rosa. (Especial)

Esto es todo lo que debes saber sobre el Hoy No Circula en la Ciudad de México este martes:

¿Habrá doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex este martes 29 de julio?

No. Por ahora la calidad del aire no hay sido lo suficientemente mala como para declarar una contingencia ambiental y el programa doble Hoy No Circula en la Ciudad de México.

En buena parte, la inestabilidad de la atmósfera y las lluvias han ayudado a que los contaminantes no se concentren en la capital del país como sí pasaba durante marzo, abril y mayo pasado.

Además, el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del agua informó que para este martes se prevén más lluvias, mismas que ayudarán a que el aire no se contamine tanto.

¿Qué autos sí circulan en CDMX y Edomex este 29 de julio?

Toma en cuenta que el Hoy No Circula no aplica para el resto de autos particulares en la Ciudad de México que tienen otros engomados y terminaciones de placa, así como para estos otros vehículos.