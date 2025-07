‘¡Ya no cabemos!’: Usuarios de las Líneas 3 y B Metro de CDMX reportan retrasos HOY jueves

Otro viaje complicado en el Metro de la Ciudad de México (CDMX) este jueves 10 de julio. Cientos de usuarios que utilizan este transporte para desplazarse dentro de la capital del estado reportaron fallas en varias rutas.

De acuerdo con el Metro, a las 07:00 horas la afluencia en la mayoría de las líneas era alta y los tiempos de espera alcanzaban los seis minutos; sin embargo, en particular la Línea 3 se encontraba “colapsada”.

A través de redes sociales, usuarios compartieron su molestia por los retrasos en el servicio, principalmente en las Líneas 3 y B, que en lo que va de la semana reportaron un servicio accidentado por diversas averías.

¿Qué ocurre en las Líneas 3 y B del Metro de CDMX?

Después del inicio de operaciones del Metro, pasajeros manifestaron su inconformidad por el lento avance de los trenes y los largos periodos de espera, los cuales no coinciden con la información difundida por las autoridades.

En el caso de la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, los usuarios reportaron que los trenes permanecían detenidos varios minutos en la última estación a la que llegaban, además de que no salían de las terminales.

“¿Crees que la Línea 3 avance? Ya llevamos más de seis minutos parados y contando. Solo en dirección CU, porque del otro lado avanza con normalidad”; “Línea 3, más de cinco minutos detenido en estación Centro Médico”, denunciaron algunos usuarios.

Según el Metro, el lento avance y las complicaciones en el servicio, particularmente en la Línea 3, se deben a un desperfecto en un tren, el cual fue retirado para su revisión.

Mientras tanto, en la Línea B también se reportó un avance lento. Algunos usuarios se quejaron porque no había presencia de lluvia que justificara la marcha de seguridad. No obstante, el Metro no proporcionó una explicación sobre la causa de la interrupción en el servicio.

A su vez, usuarios de la Línea 8 se sumaron a los reclamos, señalando que el servicio era lento o que habían esperado más de los seis minutos que se reportaban por la mañana.

¿Se retrasó la modernización de la Línea 3 del Metro de CDMX?

En 2024, Clara Brugada, jefa de Gobierno, adelantó que la Línea 3 sería modernizada. Aunque la fecha exacta para el cierre aún no se anuncia, se prevé que los trabajos comiencen a partir de 2026.

Indicó que, por el momento, se realizan labores nocturnas en esta línea con el fin de no afectar a los usuarios, ya que es una de las rutas más transitadas del sistema de transporte público.

“Ahorita están los estudios técnicos y los trabajos que se inicien van a ser por la noche, para evitar que haya alguna situación en la que este año tengamos que hacer todo el operativo que implica cerrar toda una estación y movilizarla de otra manera”, compartió en febrero la jefa de Gobierno.

Hasta el momento, no existe una actualización sobre el avance de los trabajos ni sobre cómo se llevarán a cabo durante 2026.