‘Diario es un desastre’: Usuarios de la Línea 3 y B reportan retrasos de 25 minutos

‘Día con día es un calvario en los trayectos’. Cientos de usuarios sufren de nueva cuenta los problemas de eficiencia del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Pese a que en la mayoría de las Líneas se reporta una afluencia moderada y tiempos de espera máximos 6 minutos entre cada tren, los usuarios de las Líneas 3 y B se quejan por los retrasos ‘sin explicación’ aparente.

Desde muy temprano el Metro señaló presencia de lluvias en algunos tramos de las Líneas 8, 9 y B, lo que habitualmente provoca que el servicio se retrase, aunque algunos usuarios rechazaron que este fuera el motivo.

“Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 8, 9 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”, informó el metro.

¿Qué pasa en la Línea 3 y B del Metro en la CDMX?

La principal queja de los usuarios, este jueves 26 de junio son los retrasos, el lento avance de los trenes y la falta de información oportuna para que las personas que se dirigen a la Ciudad de México o se necesitan trasladar en su interior, opten por una alternativa de transporte para llegar a su destino sin complicaciones.

“25 minutos de espera. V e i n t i c i n c o, veinticinco minutos para que saliera un tren de la Línea 3 en Indios Verdes. Neta que sí da curiosidad saber qué saben ustedes que nosotras no como para justificar tanto”, escribió una usuaria molesta por el retraso.

El metro a las 06:45 horas señaló que los tiempos de espera en la Línea 3 era de 6 minutos.

Algo similar ocurrió en la Línea B, donde a decir por algunos de los usuarios, el avance de los trenes era muy lento pese a que no llovía, se detenía en las estaciones por varios minutos y los tiempos de espera eran prolongados.

“¿Qué pasa en Línea B? Completamente detenido y no hay presencia de lluvia. Díganos algo para tomar vías alternas”; “Línea B súper lenta, 1 hora de Ciudad Azteca a Flores Magón, dizque por la lluvia. No veo nada de lluvia aquí en Flores Magón”, fueron solo algunas de las observaciones que hicieron usuarios del Metro.

¿Cómo avanzan los planes para modernizar la Línea 3 del Metro?

A principio de año, el gobierno de la Ciudad de México anunció el plan para modernizar una de las Líneas más transitada de la red del Metro, se trata de la Línea 3 (Indios Verdes - Universidad).

En enero, se publicó en la Gaceta capitalina una licitación para realizar obras en la línea. En el documento se precisa que los servicios serían para la ingeniería básica para su modernización.

El cierre de la estación aún no es oficial, sin embargo, se tiene contemplado un presupuesto de poco más de 33 millones 409 mil pesos.