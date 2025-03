Gobierno de CDMX invitó a tocar a Onda Vaga, banda que tiene 45 acusaciones por acoso y abuso sexual

El Gobierno de la Ciudad de México celebrará el sábado 22 de marzo la Noche de Primavera, con una serie de conciertos en 12 puntos de la capital del país, incluido el Zócalo. Una de las agrupaciones invitadas para presentarse en vivo es Onda Vaga, que en 2018 fue acusada por acoso y abuso sexual por al menos 45 mujeres, algunas de ellas menores de edad.

Los hechos ocurrieron en octubre de ese año, luego de que colectivas lanzaran una campaña para que las mujeres enviaran sus testimonios de violencia de parte de los integrantes de la banda. En pocos días se acumularon hasta 45 testimonios de mujeres que denunciaban a los integrantes de Onda Vaga por abuso físico, emocional y psicológico contra ellas.

El portal, llamado denunciasondavaga.wordpress.com comenzó con apenas 10 denuncias, mismas que se viralizaron en cuestión de días, lo que motivó a que otros 35 testimonios se sumaran.

Las denuncias públicas de acoso y abuso sexual en las redes sociales tomaron fuerza a partir de 2017, con el surgimiento del movimiento #MeToo (Yo también). Bajo este lema, atribuido a la activista Tarana Burke (2006), cientos de mujeres expusieron sus vivencias de violencia sexual.

El caso fue clave en un momento en el que las denuncias a músicos en Argentina tenían el impacto suficiente para desintegrar bandas o alejarlas de los principales escenarios de ese país.

Algunos casos de denuncias que se viralizaron en redes sociales fueron los de Cristian Aldana, cantante de El Otro Yo, que en 2016 fue detenido por abusar sexualmente de seis mujeres y que en 2019 fue condenado a 22 años de prisión.

Santiago Aysine, cantante y vocalista de la banda Salta La Banca, fue acusado en 2017 de abuso sexual, tema por el que disolvió a la agrupación y por el que se disculpó públicamente. Ese mismo año, la banda Utopians (que tocó en el Vive Latino 2015) se separó luego de que se diera a conocer que su guitarrista, Gustavo Fiocchi, acosó a menores de edad en redes sociales.

Sin embargo, el caso de Onda Vaga provocó más revuelo debido a que fueron hasta 45 denuncias en contra de varios de los integrantes, algo que ocurrió en paralelo a las denuncias contra la banda Cielo Razzo, que alcanzó 13 testimonios en su contra.

Y a pesar de que Onda Vaga se distanció de Argentina durante meses, volvieron a los escenarios, y ahora llegan con una gira a México por ciudades como Toluca, Guadalajara y Puebla.

Onda Vaga Onda Vaga se presentará en la Noche de Primavera en CDMX. (Secretaría de Cultura)

¿Qué debes saber sobre Onda Vaga?

Onda Vaga es una agrupación formada en 2007 en Argentina y Uruguay, caracterizada por mezclar géneros que van desde el rock hasta la cumbia y el folk.

En sus primeros años llamaron la atención internacional, y colaboraron con artistas como el francés Manu Chao, para años después presentarse en el estadio Luna Park, en Buenos Aires, uno de los escenarios más importantes de Argentina y que está por ser demolido.

Durante la primera mitad de la década de 2010 se colocaron como una de las bandas referentes de su país, con participaciones en festivales como Lollapalooza de Argentina, compartiendo escenario con artistas de talla mundial como Ringo Starr o Lana del Rey.

Además, Onda Vaga tuvo giras por Europa y América del Norte, especialmente en 2017 y 2018, año en el que se dieron a conocer las denuncias en su contra.

¿De qué hablan las denuncias contra Onda Vaga?

Las denuncias que se viralizaron en 2018 muestran casos de abuso sexual y psicológico de los integrantes de Onda Vaga hacia mujeres, en su gran mayoría, seguidoras del grupo.

El portal ya no existe actualmente; sin embargo, algunos testimonios recopilados por medios de comunicación argentinos como Clarín, Teleshow, y algunos más en redes sociales, revelan los casos de violencia que el grupo de mujeres vinculó a la banda.

Uno de los que más se popularizaron fue el testimonio 10, en el que se revela que Marcelo ‘Chema’ Blanco, uno de sus integrantes, estuvo con una joven de 16 años, siendo que él tenía 31 años.

“Marcelo Blanco me agregó a Facebook. Me habló, me invitó a tomar una cerveza y me llevó a su casa. Él tenía 31 años y yo 16. Me obligó a chuparle la pija. Me cogió... Esto ocurrió durante un año y medio, hasta que lo denuncié con la justicia por maltrato físico en marzo de 2012, después de haber sido su novia. Pero luego de mucha manipulación psicológica pare la causa para que no fuera a juicio”, revela el testimonio, recopilado por la revista Cítrica y por Clarín.

En dicho testimonio se indica que el hombre “jamás” le preguntó a la joven de 16 años si quería tener relaciones, y que cuando ella cumplió los 18 años él “se aburrió” y la dejó.

El testimonio 16, guardado por Teleshow, revela cómo en 2009 Germán Cohen, otro de los integrantes de Onda Vaga, de 31 años en ese entonces, agregó en Facebook a una joven de 19 años, a quien invitó junto con una de sus amigas a una fiesta en su casa.

“Se había hecho tarde y mi amiga se volvía a su casa. Él me pidió que me quedara y acepté porque estaba pasándola bien. Fuimos a su cuarto, él puso música, me preguntó si quería más vino y si podía armar otro porro para que fumemos solos. Agarré una revista y me senté en su cama para armarlo. Él se puso detrás mío, me corrió el pelo hacia un costado y me empezó a besar parte del cuello y la nuca. Le pedí que se corra (que se alejara) porque su barba me daba cosquillas pero él seguía. Me levantó la remera, me desabrochó y sacó el corpiño y me dejó tirada en su cama. Quedé debajo de él. En un segundo todo se oscureció. Se puso violento, me forzó a tener relaciones, me tiró del pelo y lastimó algunas partes de mi cuerpo”, dice el testimonio.

Otros casos en los que los integrantes de la banda se vieron envueltos en abusos sexuales, físicos y psicológicos quedaron guardados en redes sociales. Estas son algunos testimonios recopilados de X:

Testimonio de abuso sexual de la banda Onda Vaga. (X: @femialborto)

Testimonio de acoso de integrantes de Onda Vaga. (X: @femialborto)

Testimonios de mal trato a fanáticas por parte de Onda Vaga. (X: @femialborto)

¿Qué dijo Onda Vaga tras las denuncias de abuso sexual de las que se les acusaba?

Onda Vaga estaba de gira en Europa cuando se dieron a conocer las denuncias, a pocos días de tocar en el Centro Gallego de Bruselas, en Bélgica. Sin embargo, “por su compromiso cívico y vocación feminista”, la organización del inmueble canceló el evento.

Ante la ola de denuncias, y la petición de que la agrupación no volviera a tocar en Argentina, la agrupación respondió un mes después con un comunicado, recogido por Indie Hoy:

“Nos tomamos este tiempo en silencio porque nos parecía imprudente expresarnos sin antes analizar y reflexionar seriamente sobre toda esta situación. Queremos que se sepa que ninguno de nosotros es abusador sexual o delincuente (ni posee denuncia alguna) como se publicó de manera anónima en las redes.

“Lamentamos profundamente que algunas mujeres se hayan sentido dolidas o molestas. Es cierto que pudimos haber sido insensibles y soberbios desde el lugar que ocupamos como varones y como músicos. Pedimos perdón por eso. No fue nuestra intención, y hoy nos duele en el alma.

“Creemos que las temáticas de fondo que surgen a partir de esto son necesarias y urgentes, y que sin duda esta circunstancia ilumina aspectos nuestros y de la sociedad que hay que tratar y modificar.

“Nos resulta muy difícil decir todo lo que queremos comunicar por este medio. Eventualmente compartiremos, de forma individual o dialogando con las personas que quieran dialogar, todas las reflexiones y autocríticas que tuvimos en este proceso.”

Hay al menos 45 testimonios de violencia relacionados con integrantes de Onda Vaga. (Facebook: Onda Vaga)

Denunciantes de Onda vaga acusaron intimidación de abogados

En diciembre de 2018 se anunció que el sitio web que albergaba las denuncias contra Onda Vaga fue ‘bajado’, y algunas de las mujeres denunciantes dijeron que fue por “intimidación” del equipo legal de la agrupación.

Según sus declaraciones a la revista Cítrica, el 11 de diciembre el equipo legal de la banda mandó un correo en el que amenazó con una denuncia judicial en caso de que no se bajara el portal.

Las denunciantes no tenían intenciones de proceder legalmente contra la banda, sino “desmantelar la normalización de estas conductas dañinas y violentas”, por lo que no se procedió legalmente contra Onda Vaga.

El correo se suma a la serie de mensajes que Onda Vaga hizo a algunas de las víctimas en redes sociales pidiendo que se bajara el sitio web, así como intentos de ‘tirar’ el portal a través de quejas a Wordpress.

“Cuando los violentos y los abusadores tienen tiempo y dinero pueden intentar perseguir a las personas que ellos saben que dañaron. El blog tuvo mucha difusión, se siguen difundiendo los testimonios por vías alternativas y hasta hubo personas y medios que los publicaron. El silencio ya se rompió“, dijo una de las creadores del perfil, bajo condición de anonimato, a Cítrica.

El manifiesto del sitio web, recopilado por Teleshow, dijo que las denuncias venían de parte de un grupo de mujeres cis y lesbianas que se encontraron por una experiencia en común: “haber pasado por abusos físicos y/o psicológicos por parte de integrantes de la banda Onda Vaga en la adolescencia”.

“La banda Onda Vaga se formó y creció en un momento en el que nosotros lo estábamos haciendo también, explorando por primera vez vínculos sexo-afectivos y también participando de espacios que nos eran nuevos... Mantuvimos vínculos sexuales, noviazgos, encuentros de una sola cita, chats, recitales, camarines, pero todos tuvieron un denominador común: el descuido por completo de nuestras subjetividades y cuerpos, sobre todo aprovechándose de nuestra inmadurez en muchos aspectos o nuestras vulnerabilidades por nuestros diversos contextos, legitimados por un entorno de colegas cómplices”.

Con información de Clarín, La Nación, Teleshow, Indie Hoy y Cítrica.