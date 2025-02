Nuevo altercado entre usuaria y repartidor de Uber: ‘Me está cobrando de más’

Un nuevo altercado entre un trabajador de aplicación y una persona clienta se viralizó en redes sociales en días recientes, luego de que una mujer amenazara a un repartidor de Uber con denunciarlo luego de que se negara a pagar el monto que registraba la aplicación.

La discusión se centró en que la mujer denunciaba que el repartidor le daba menos cambio del requerido, a lo que el trabajador de Uber respondió que le daba lo que era, y en un video grabado por el operador mostró la tarifa de 80.82 pesos, por lo que redondeado a 81 pesos, debía dar cambio de 19 pesos a la usuaria, que pagó con un billete de 100 pesos.

- Le voy a llamar a Uber, dijo la mujer.

- Háblele, yo voy a cobrar lo que me dicen a mí (desde la aplicación), respondió el operador.

“A ver, este señor de Uber, con estas placas, me está cobrando de más”, reclama la usuaria mientras enfoca al repartidor, quien se niega a entregarle el paquete hasta que se pague completo el servicio.

“Es lo que aparece, yo no puedo cobrar más”, dice el hombre segundos antes de que la clienta le arrebate de las manos el paquete.

La mujer revira tras arrebatarle el paquete y le dice: “¿Me das el paquete y tomas el dinero? Y te voy a acusar con los de Uber... Yo tomé video para publicarte también".

¿Por qué le apodaron ‘Lady 10 pesos’ a la usuaria que tuvo un altercado con Uber Eats?

Luego de la primera confrontación, el repartidor de Uber muestra el precio que lanza la aplicación, de 80.82 pesos.

Una vez que el repartidor enfoca a la usuaria, quien insistía con recibir su cambio, esta intenta arrebatarle el celular.

- A mí no me puedes grabar. Deja le llamo a la patrulla, dice la clienta de Uber.

- Háblele, yo solo voy a dar su cambio y ya, comenta el repartidor, quien operaba desde una motocicleta.

En ese momento llega un personal de seguridad, a quien la mujer le pide que llame a la policía mientras este se comunica mediante el radio.

Finalmente, el hombre entrega el cambio de 100 pesos, a lo que la mujer le responde con enojo: “¿Por qué me estás dando cambio si fueron 80 (pesos)?“.

Al ver que recibía 19 pesos de cambio, la mujer le vuelve a preguntar cuánto fue por el cobro y el hombre le responde que fueron 81 pesos. La clienta le dice que tome el peso y le devuelva 20 pesos de cambio.

- Yo quiero un billete de 20 (pesos), dice la clienta.

- No traigo billetes de 20, responde el repartidor.

- Pues entonces dame los 20 completos. Y a mí no me puedes grabar, es un delito, enfatiza la clienta.

Más tarde, se observa cómo el chofer le termina de entregar su cambio y de ahí es que surge la polémica de los 10 pesos:

- Tenga sus 8 pesos, ahí se los pongo en su aplicación.

- No fueron 8 pesos, te di un peso de más.

- Bueno, 9 pesos, ahí le van.

- Yo te di 10 pesos y tu me diste 20. Por eso, no son nueve, son 10 pesos.

El repartidor finalmente le entregó los 10 pesos y la mujer finaliza diciendo que le había reportado en la aplicación.

Se desconoce si la clienta de Uber recibió un cobro más elevado que el que aceptó en una primera instancia, o si ofrecía menos dinero del que debía pagar al repartidor; sin embargo, al final de la grabación que se viralizó en redes sociales, se escucha como la mujer pide a otra persona, llamada Andrea, que reporte al chofer “como ratero, porque me está cobrando más, y aparte me está exponiendo porque me está grabando y está prepotente”.

Tras las acusaciones de la usuaria al repartidor, Uber no se ha pronunciado, mientras que el repartidor insistió en que únicamente cobraba lo que indicaba la aplicación.

Uber no se ha pronunciado tras polémicas entre operadores y usuarias

Los hechos registrados con la clienta que reclamó el cambio de 10 pesos se suman al altercado entre una pasajera y un chofer de uber ocurrido en enero pasado, cuando la usuaria hizo comentarios ofensivos hacia el operador y lo amenazó con acusarlo de acoso cuando este se frenó y le pidió que se bajara.

Isaac Lozoya, chofer de Uber, dijo que no sabía cómo fue que se filtraron los videos del incidente, ya que él no tiene acceso a ellos; sin embargo, ya trabaja con la empresa para identificar a los responsables de la filtración.

La situación provocó molestia de usuarios en redes sociales, quienes criticaron a la pasajera por sus comentarios; sin embargo, no se ha dado a conocer ningún pronunciamiento de ella ni de Uber.