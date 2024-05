Maestros de la CNTE amenazan a AMLO: Plantón se mantiene pese a Marea Rosa en Zócalo de CDMX

“No nos vamos a quitar del Zócalo, venimos a plantarnos hasta que nos den solución”, dijo Mariano de Jesús, integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la sección Chiapas, en entrevista con Azucena Uresti.

El maestro lanzó esta advertencia hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, previo a que una comisión se reúna con él en Palacio Nacional este jueves 16 de mayo.

El plantón que mantienen los integrantes de la CNTE en el Zócalo capitalino se instaló a tan solo cuatro días de que se realice la marcha de la ‘Marea Rosa’ en defensa de la democracia el próximo domingo 19 de mayo.

El integrante de la Coordinadora dijo que todavía se analiza si el aumento de 10 por ciento anunciado por el presidente López Obrador sí quedaría integro.

“No se sabe cuánto es lo que nos va a tocar. A veces salen con que nos dan el 3 por ciento y lo demás en prestaciones, pero ni siquiera tenemos nada en prestaciones”, agregó.

Mariano de Jesús negó que el plantón y las movilizaciones en la CDMX estén relacionadas con un boicot a la marcha del domingo y aseguró que solo quieren que les den soluciones a sus exigencias.

“Nosotros estamos planteando esto y él tuvo seis años para resolver toda esta problemática. López Obrador siempre ha tenido esa maña de que sí nos recibía, pero no daba ninguna respuesta. Nos daba largas hasta que ahora dice, ya me voy y no hay tiempo para resolver”, añadió.

¿Qué piden los maestros de la CNTE para retirar su plantón del Zócalo capitalino?

En la reunión que tendrán los maestros con el presidente en Palacio Nacional se analizará el aumento del 10 por ciento y se planteará también la eliminación de la Reforma Educativa.

Otra de las exigencias es la reinstalación de docentes y pensiones; así como que haya sustitutos inmediatos para los profesores que se jubilan.

Previo a la reunión con AMLO, integrantes de la CNTE realizan bloqueos en dos puntos de la CDMX. Las zonas afectadas por las manifestaciones son el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes, junto con el Eje Central e Izazaga.

Las movilizaciones comenzaron a las 9:00 horas de este jueves y en caso de no llegar a un acuerdo con el presidente López Obrador, los maestros podrían extender los bloqueos y mantener el plantón en el Zócalo capitalino.