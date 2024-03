CDMX y Edomex olerán a quemado este miércoles por incendios: Emiten recomendaciones de salud

El olor a humo persistirá en la Ciudad de México y el Estado de México durante las próximas horas de este miércoles 27 de marzo derivado de los incendios forestales que han provocado la pérdida de miles de hectáreas de cosecha en el país.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que los incendios registrados en el Valle de México en los últimos días, así como en sus alrededores, han generado “grandes cantidades de humo” y la propagación de partículas como óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles.

Por el momento no se ha contemplado una contingencia ambiental, ya que la concentración de contaminantes no ha sido suficiente; sin embargo, la calidad del aire sigue siendo mala, además de que las partículas generadas por los incendios no tienen una dirección definida.

La dependencia explicó que ante los incendios y la mala calidad del aire, es posible que veas el cielo con humo o percibas un olor a quemado. Cabe señalar que Azcapotzalco y Tlalnepantla además tienen registro de muy mala calidad del aire por contaminantes como ozono.

Mala calidad del aire en CDMX y Edomex por incendios forestales: ¿Qué hacer para cuidarse?

Si bien muchos de los contaminantes producidos por los incendios en el Valle de México son orgánicos, respirarlos y exponerse a ellos es dañino. Por ello, la Comisión Ambiental de la Megalópolis expuso una serie de acciones recomendadas a la población en general: