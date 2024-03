Contingencia ambiental en CDMX y Edomex: ¿Qué actividades están restringidas?

La Comisión Ambiental de la Megalopolis (CAMe) activó, este miércoles 6 de marzo, la fase 1 de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que se restringieron algunas actividades y se implementará el doble Hoy No Circula para el jueves.

Debido a las altas temperaturas y un sistema anticiclónico en el centro del país, la estación de monitoreo Atizapán, ubicada en el Estado de México, registró mala calidad del aire con una concentración máxima de ozono de 163 ppb, por lo que la CAMe activó la contingencia.

¿Qué actividades se restringen con la fase 1 de contingencia ambiental?

Además del doble Hoy No Circula, la CAMe detalló que deben suspenderse actividades que generen emisiones fugitivas al aire por uso de solventes en los comercios y servicios (como el uso de thinner, aguarrás, pintura, laca, barniz), así como los establecimientos que utilicen como combustible leña o carbón que no cuenten con equipo de control de emisiones.

También aplica para el 20 por ciento de las estaciones de carburación y de las plantas de distribución de gas L.P, excepto las que cuenten con válvulas de desconexión seca para el trasvase de combustible, llenado de autotanques y llenado de cilindros.

Los trabajos de mantenimiento, reparación y trasvasado, que impliquen liberación de hidrocarburos a la atmósfera también deben suspenderse, a excepción de las que se efectúan en caso de emergencia o accidente en las plantas de almacenamiento de GLP.

Por otra parte, las gasolineras deben suspender sus operaciones en un 20 por ciento, excepto las que cuenten con el sistema de recuperación de vapores con una eficiencia mínima del 90 por ciento; mientras que las calderas que no cuentan con sistemas de control de emisiones de precursores de ozono en los comercios y servicios deben reducir sus actividades el 50 por ciento.

¿Qué medidas puedo tomar en caso de contingencia?

La CAMe emitió las siguientes recomendaciones para evitar daños a la salud: