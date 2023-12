Ratificación de Ernestina Godoy en Fiscalía de CDMX no pasará, advierte ‘PRIAN’ pese a amenazas

‘Votar por ella es traicionar a la justicia’... Así respondió Federico Döring, coordinador del PAN en el Congreso de la CDMX, tras confirmar que Acción Nacional irá en contra, este jueves 13 de diciembre, de la ratificación de Ernestina Godoy frente a la Fiscalía capitalina.

“Ratificarla es seguir fomentando cateos como Wall Street Capital, donde se roban 3 millones de dólares y no pasa absolutamente nada”, sostuvo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

En su intervención, Döring explicó que el acuerdo de la banca del PAN es votar en contra de la ratificación de Godoy para combatir los abusos de poder y los ‘malos’ funcionarios que heredó Claudia Sheinbuam, actual abanderada de Morena.

“Si los diputados de la oposición sostienen sus compromisos públicos deben votar en contra. Es una canallada, es un fraude a la democracia salir a pedir el voto para hacer un contrapeso a Morena para combatir los abusos de poder y los malos funcionarios del gobierno de Sheinbaum y luego venir aquí a prostituirse por un cargo público”, expresó.

Además, denunció que los legisladores de la oposición en el Congreso de la CDMX han sufrido en la última semana amenazas por parte de la Fiscalía capitalina para lograr que su titular continúe en el cargo por más tiempo.

“Lo que hemos vivido esta última semana ha sido de una serie de Netflix, amenazas, amagos, invitaciones a diálogo con Ulises Lara por parte de legisladores”, dijo.

Incluso, denunció que ha sido amenazado cinco veces, “pero nunca había visto que lo hicieran como lo han hecho esta última semana, los noto álgidamente activados”.

A la par, Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, aseguró que el tricolor ya acordó ir en contra de la permanencia de Ernestina Godoy como fiscala capitalina.

“Los legisladores han tenido una posición muy clara desde un principio y así se mantendrá pese a todo lo que ha habido, van a mantener su decisión en contra porque eso es lo que públicamente se ha externado y se ha fijado una posición”, adelantó también en entrevista.

De confirmarse que el PRI y PAN van en contra de Godoy, dijo, sería un hecho que la funcionaria no continúe en el cargo el próximo año: “No se da porque no cumplen la mayoría calificada, no se cumple con el proceso legislativo de estar los legisladores en una mayoría calificada y bueno pues nosotros seguiremos luchando”.