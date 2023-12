Compendio de delitos, persecuciones y omisiones de Ernestina Godoy

Reza el refrán, “no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza”, y hoy finalmente, en el pleno del Congreso de la CDMX, se votará la ratificación de Ernestina Godoy.

Con las posturas públicas de los diputados de oposición del PAN, comandados por Federico Döring; del PRI, de Ernesto Alarcón; Polimnia Romano, del PRD, y dos de MC, la fiscal no será ratificada.

¿Las razones?

Café doble con muchísimo piquete.

Es difícil decidir por dónde empezar, pues por su actuar al frente de la fiscalía debería estar defendiéndose ante un juez.

Línea 12

Amás de dos años del colapso de la L-12, que dejó 26 personas fallecidas, la fiscalía fue incapaz de citar a declarar a la directora Florencia Serranía o a la exregenta Sheinbaum o a personal de Grupo Carso. A las víctimas no sólo las ignoraron, sino que las hicieron pasar por un infierno inimaginable. Con decirles que aunque el accidente fue a las 10:25 pm, las actas de defunción tenían como hora las 9:00 pm; que a los heridos les hacían firmar pagarés por la atención médica; que cuando Ernestina llegó al accidente, pasó junto a los heridos, tirados en el suelo, y ni siquiera los volteó a ver; que les decían a las víctimas: “Acepten lo que les den (grupo Carso), porque ellos van a quedar en libertad.”

Línea 3

Por el choque de dos trenes el 7 de enero de 2023, Yaretzi Hernández falleció y 106 personas resultaron heridas. La fiscalía no sólo no realizó una investigación, sino que manipuló las pruebas y acusó al conductor del tren, y el actual director del Metro, Guillermo Calderón, calla como momia.

Yasmín Esquivel

Sin tener jurisprudencia en el tema, pues es federal, la fiscal y su amiga Sheinbaum salieron de manera expedita (seis días) a defender a la plagiaria, asegurando que a ella la habían plagiado. Tras el ridículo recularon y dijeron que la fiscalía jamás había dicho esta boca es mía.

Alejandra Cuevas

La fiscalía detuvo a Alejandra Cuevas estando amparada y tuvo los arrestos de inventarle un delito, y no lo digo yo, sino la SCJN, que otorgó la libertad inmediata y canceló la orden de aprehensión contra Laura Morán, ambas acusadas de “homicidio por omisión” de Federico, hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero.

Caso nuera de Riobóo

El contratista favorito de AMLO, José María Riobóo, flamante esposo de la plagiaria, acusó a su nuera María Isabel Cal y Mayor de haber contribuido a la muerte de su hijo Rodrigo. Acto seguido, la fiscalía giró orden de aprehensión en su contra por homicidio en razón de parentesco; sin embargo, España se negó a extraditarla al no encontrar indicios del delito.

Rosario Robles

Presentó ante la fiscalía, por la licencia falsa por la cual el juez de consigna Delgadillo Padierna la encarceló, una denuncia en contra de quien resulte responsable, y a cuatro años sigue sin respuesta alguna.

Fiscal de Morelos

Lo que le pasó a Uriel Carmona es una persecución política inédita, por no doblegarse ante Cuauhtémoc Blanco. Ernestina y Sheinbaum utilizaron la muerte de Ariadna Fernanda López para inculpar a Uriel de hasta tres delitos que lo llevaron a prisión. Se vistieron de feministas, pero la realidad fue y es meramente política. La muerte de Ariadna (q.e.p.d.) no fue un feminicidio, murió por broncoaspiración. El desafuero que probablemente se quiera votar hoy en el Congreso federal no es por Ariadna.

Sofía y Esmeralda

Dos hermanas, Sofía y Esmeralda, de 17 y 23 años, murieron ahogadas tras caer en una coladera que llevaba sin tapa más de un año. La fiscalía quesque inició una investigación que no llegó a ningún término y el Sistema de Aguas de la CDMX también se lavó las manos.

Mariel Albarrán

Por alzar la voz la tacharon de loca o despechada. Lo único que hizo fue defender a sus hijas menores de edad, quienes fueron abusadas sexualmente por su padre biológico (el exmagistrado del tribunal Cavazos López), y por ello le han abierto –inhale y exhale– siete carpetas de investigación.

Montserrat Juárez

La fiscalía quiso ocultar el feminicidio de Monserrat Juárez, pero fue gracias a los vecinos que se pudo hacer justicia, al sacar en redes el video de cómo la sacaban de un departamento.

Chavo violado por Saúl Huerta

La mamá del chavo abusado, con una tristeza infinita, me contó que está muerta en vida porque su hijo está muy deprimido y hasta ha pensado suicidarse. Que Ernestina les puso al abogado para dejar impune al diputado pederasta.

Señora Viviana

Si les digo Lady Aspas seguro la recuerdan gracias a la fiscalía.

A la señora Viviana, quien por accidente tiró las aspas de una lavadora a las vías del Metro, la metieron cuatro noches en la cárcel. La dejaron salir porque un usuario grabó que fue un accidente. Ernestina les dijo, a ella y a su abogado y familiares, que daban vergüenza.

Antonio Caso 104 y 108

Estos edificios están en alto riesgo de colapso y, aunque Protección Civil lo mandata, no los han evacuado. Si mañana tiembla, ¿quien será el responsable? Ernestina y su fiscalía al no actuar. De hecho, en 2019, por unanimidad el Congreso de la ciudad le ordenó a la exregenta desalojarlo por el riesgo, pero hasta hoy no han hecho nada.

Noemy Cedillo Bojórquez

Ella, siendo trabajadora del gobierno de la CDMX, denunció que fue agredida sexualmente por el director general de Regularización Territorial y operador político de Sheinbaum, Josafat Molina. Su caso, por obvias razones, no ha sido resuelto y su agresor continúa trabajando plácidamente. Clau, en su papel feminista, declaró que no quiere cometer injusticias, por lo que el señor continúa trabajando.

Si todos estos casos les causaron nauseas, déjenme decirles que además está el caso del Márquez Sterling, en el cual Ernestina, en contubernio con Santiago Nieto y para agradar a Sheinbaum, persiguió a 14 servidores públicos, les fabricó delitos y, con testigo a modo, les armó las carpetas. Los acusaron de espiar por órdenes de Miguel Ángel Mancera, lo cual es falso. Encarcelaron a seis personas inocentes por más de un año y uno de ellos, Arturo Zavala, falleció por la persecución; sí, lo doblaron. Hoy jueces federales están corrigiendo los daños, van 3-0 al señalar la fabricación de pruebas y la inocencia de las personas afectadas y todo porque no quisieron asegurar, como ellos querían, que era un centro de espionaje orquestado por Miguel Ángel Mancera.

Lo que no es falso es que la fiscal y su fiscalía sí espían a los opositores Santiago Taboada, Lilly Téllez y Alessandra Rojo de la Vega, como lo documentó el New York Times. Obvio, Ernestina y su vocero salieron a decir de palabra que era falso, pero el periódico presentó pruebas.

Esto sólo es la punta del iceberg del porqué Ernestina no debe ser ratificada.

Jorge Nader y parte de su consejo, Mercedes Hernández,Irwing Chegüe, Héctor Muñoz Ibarra, Alejandra Romero, Carlos Edmundo Cuenca, Bárbara Yllan y Gabriela de la Torre, deberán cargar con el desprestigio social al haberse vendido por Ernestina.

Así como los impresentables de Jorge Gaviño, Gonzalo Espina y Andrea Vicenteño.

Veremos qué hace Víctor Hugo Lobo.

Continuará…