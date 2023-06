Claudia Sheinbaum encabeza Foro universitario de Sustentabilidad en Puebla

Ciudad de México a 3 de junio del 2023.- Este sábado Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, encabezó el ‘’Foro de Sustentabilidad en México’', organizado por la Universidad Tecnológica de Puebla donde ante más de 40 mil poblanos de diferentes ocupaciones como estudiantes, profesores, presidentes municipales y ciudadanos, destacó que en los gobiernos de la cuarta transformación llegar al poder no es la meta final, pues señaló que siempre la máxima prioridad es luchar todos los días por los derechos del pueblo; ‘’el gobierno, el poder es para ponerlo al servicio de los demás’'.

Frente a las miles de asistentes que mostraron su afecto con aplausos, abrazos, porras y carteles en los que se leían mensajes como ‘’Claudia, tú y yo somos uno mismo’', ‘’Es tiempo de mujeres’', entre otros, Sheinbaum Pardo hizo hincapié en la necesidad de invertir en educación, en tecnología y en inversión para que de esta manera se puedan generar nuevas estrategias que mejoren la calidad de vida de quienes más lo necesitan, pues aseveró que solo de esta manera es posible asegurar los grandes derechos y en especial el bienestar.

‘’Mientras no haya bienestar, mientras no se erradique la pobreza, mientras no haya las mejores condiciones de vida, no va a haber seguridad, no va a haber desarrollo (...) Si sigue habiendo millones de personas que no tienen lo mínimo, no podemos hablar de desarrollo y bienestar’', comentó.

Al respecto puntualizó que gracias al Humanismo Mexicano de los gobiernos de la llamada 4T se construyen nuevos sistemas que generan estabilidad para todos los mexicanos, lo cual ejemplifico con algunos de los grandes proyectos realizados en su administración en la capital, como la creación de nuevas universidades, de becas que no se basen en las meritocracias, en la construcción de sistemas de transporte que son rápidos, seguros, eficientes y sostenibles como es el caso del Cablebús y el Trolebús, pero también en la realización de políticas públicas que ayuden a lograr la igualdad sustantiva, pues recalcó que las mujeres pueden ser lo que ellas quieran ‘’tenemos que decirles a las niñas a las jóvenes que estas viviendo otra historia, y que pueden cumplir sus sueños’', concluyó.

Durante su participación en el diálogo académico subrayó que a entidades como Puebla y la Ciudad de México están avanzando a pasos agigantados gracias a la utilización de los recursos públicos a favor de la ciudadanía, ‘’la verdad es que le está yendo muy bien a Puebla, le está yendo bien a la Ciudad, le está yendo bien al país’', lo cual fue celebrado por los asistentes con porras en las se coreaba ‘’Claudia, Claudia’'.

En ese mismo sentido, puntualizó que el gobernador Sergio Salomón Céspedes es una demostración de que el proyecto de la cuarta transformación sigue avanzando sin dar marcha atrás, también aprovechó para demostrar su cariño por Miguel Barbosa.

Al comienzo del evento, Claudia Sheinbaum fue recibida con un baile tradicional de la entidad, además fue galardonada con el afecto del estado al recibir de la mano del gobernador Céspedes una playera de fútbol como una manera simbólica de mostrar la necesidad de ‘’trabajar siempre de la mano, encontrando soluciones conjuntas a las necesidades de nuestro pueblo’', comentó el titular del ejecutivo local.

Así mismo, Julio Huerta, secretario de gobernación de Puebla, describió a Sheinbaum Pardo como una mujer extraordinaria, amiga de la nación, pero en especial de los poblanos y poblanas.

Posterior a su encuentro con universitarios, la Jefa de Gobierno acompañó al gobernador Céspedes Peregrina en la inauguración del Palacio de Gobierno de Puebla, con quien dio continuidad a los proyectos y acciones que emanan del convenio de colaboración que signó con el acaecido Miguel Barbosa Huerta, para ejecutar y fortalecer las estrategias compartidas por ambas administraciones, a través de una reunión de trabajo para seguimiento al Convenio de seguridad entre los gobiernos de Puebla y la Ciudad de México.