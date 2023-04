Cierra Paragüería París: Este es el motivo del adiós del legendario local del Centro de la CDMX

La emblemática paragüería ‘París’ anunció que cerrará su legendaria sucursal ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Cuidad de México.

Contrario a lo que podría pensarse, la paragüería y afiladuría no cierra por falta de trabajo o problemas económicos, sino por la inseguridad que impera en la ciudad gobernada por Claudia Sheinbaum.

“Logramos sobrevivir a la pandemia y teníamos la intención de seguir trabajando para ustedes, pero la inseguridad que impera, producto de la corrupción y el crecimiento desmedido de la delincuencia, nos ha orillado a bajar la cortina definidamente”, señaló la tienda en un comunicado firmado por Emilio Welter, nieto del fundador de establecimiento.

Refugio Bonilla -Don Cuco El Paragüero- trabajó por casi 50 años como empleado del local ubicado unos metros de la Plaza Garibaldi.

Fue el último trabajador de la tienda que se dedicó a dar una segunda vida a paraguas y afilar tijeras, cuchillos, alicatas y navajas para chefs, estilistas, costureros, peleteros, sastres y sin fin de oficios que demandan tener al 100 sus herramientas de trabajo.

¿Tienda online?

La Paragüería ahora buscará mantener a sus clientes y conseguir otros más recibiendo encargos vía redes sociales.

“Afortunadamente vivimos en la era de la tecnología y las redes sociales, las cuales nos van a permitir seguir trabajando a la distancia. No estaremos más en el local que todos ustedes conocían, pero haremos lo posible para seguir atendiéndolos remotamente. La Paragüería París cierra su local, podrá no tener un local físico, pero existirá siempre y cuando ustedes nos necesiten y no nos olviden”, indicaron.

Inseguridad en la CDMX

De acuerdo a la última encuesta sobre la percepción de inseguridad de la CDMX, ocho de cada 10 chilangos se sienten vulnerable en su colonia o demarcación.