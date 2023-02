‘La oposición ni pinta’: Sheinbaum sobre las elecciones presidenciales 2024

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se declaró lista para pelear contra sus compañeros de partido, para lograr ser la candidata por Morena a las elecciones presidenciales de 2024.

En entrevista con el influencer “Escorpión Dorado” en su famoso canal de Youtube “Escorpión al Volante”, Sheinbaum Pardo respondió con un “pues claro”, luego de ser cuestionada por el youtuber sobre si “le va a partir su madre” a sus posibles rivales en la carrera morenista para la presidencia de México, en referencia al resto de corcholatas Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

Entre risas, la jefa de Gobierno señala que lo dice en broma, llamando a sus posibles contrincantes como “amigos y compañeros”, “gane quien gane”.

“La única mujer”

La jefa de Gobierno, también se congratuló en la entrevista de ser la única mujer contendiente entre las corcholatas morenistas para 2024.

Al numerar a los posibles candidatos, Sheinbaum Pardo guiñó el ojo con una sonrisa y detalló su intención por lograr la candidatura presidencial: “Imagínate qué orgullo”, le dijo al youtuber Escorpión Dorado, quien sugirió que la funcionaria podría convertirse en la primera mujer en gobernar el país.

“Requete bien”: Claudia Sheinbaum sobre su posición en encuestas

Durante la entrevista con el Escorpión Dorado, la jefa de Gobierno explicó que mediante una encuesta abierta al público se elegirá al candidato de Morena para las próximas elecciones presidenciales en 2024.

Al respecto, aseguró que va “requete bien” en las encuestas de prueba que se han realizado y que no está adelantando una campaña electoral en sus giras de trabajo.

“¿A poco no es importante informar lo que estás haciendo en la ciudad? No tiene nada de malo, no es ilegal, para nada”, señala Sheinbaum al youtuber.