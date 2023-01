Accidentes en el Metro: ¿Cómo califican los chilangos trabajos de Sheinbaum para resolverlos?

Luego del choque de dos trenes en la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, las fallas presentes en este medio de transporte comenzaron a brotar en forma de incidentes menos caóticos, como la separación de vagones en la estación Polanco o el connato de incendio de la Línea 5.

La ciudadanía descargó su molestia en redes sociales. No solo recordó que los problemas en la Línea 3 se habían reportado desde antes del choque que tuvo como resultado la muerte de una persona y un centenar de heridas sino que el gobierno no estaba cumpliendo con sus debidas funciones al no garantizar la seguridad de los usuarios.

Ante la ola de críticas, Claudia Sheinbaum respondió con una medida poco esperada: solicitó la presencia de seis mil 60 elementos de la Guardia Nacional en las estaciones del Metro para proteger a las personas de los accidentes. Según explicó la funcionaria, algunos de los percances inusuales en este medio de transporte fueron premeditados por lo que se requería de las fuerzas de seguridad para evitarlos.

Algunas personas ya se han manifestado en contra de esta medida al considerarla ineficaz para resolver los problemas en el transporte, pero ¿qué es lo que piensa el resto de la ciudadanía?

El Financiero preguntó a un grupo de capitalinos lo que pensaban sobre la manera en que el gobierno de Sheinbaum trata el funcionamiento del metro. El 30 por ciento de los entrevistados respondió que lo hace bien o muy bien mientras que el 56 por ciento considera que lo ha hace mal o muy mal.

Capitalinos reprueban manejo del funcionamiento del Metro (Especial) (Especial)

Según el mismo sondeo, el 80 por ciento de los entrevistados se enteró del choque en la Línea 3, por lo que esta baja calificación pudo haber sido resultado del conocimiento sobre estos hechos. No obstante, este asunto dividió opiniones: 38 por ciento piensa que Sheinbaum ha hecho un buen o muy buen trabajo al respecto, frente a 37 por ciento que piensa que ha hecho mal o muy mal trabajo.

Manejo sobre accidente del Metro divide opiniones entre capitalinos (Especial) (Especial)

¿Hay “episodios fuera de lo normal” en el Metro?

Ante la posibilidad de que podría ser actos intencionados lo que provocó el choque en la Línea 3, la encuesta revela que 26 por ciento de las personas entrevistadas sí cree que hubo sabotaje, mientras que una clara mayoría de 59 por ciento cree que el choque refleja la falta de mantenimiento en ese sistema de transporte.

Mayoría de capitalinos creen que fallas en Metro se debe a falta de mantenimiento. (Especial) (Especial)

Respecto al despliegue de elementos de la Guardia Nacional, 30 por ciento sí considera que las fallas del Metro se deben a problemas de seguridad que la Guardia Nacional debe atender; en contraste, 65 por ciento atribuye las fallas a falta de mantenimiento, no a un asunto de seguridad.

Mayoría de encuestados creen que fallas en Metro se deben a mantenimiento. (Especial) (Especial)

Finalmente, al preguntar si el accidente en el Metro debilita a Claudia Sheinbaum en sus aspiraciones presidenciales, 52 por ciento de capitalinos opina que sí, y 39 por ciento que no.

Encuesta Sheinbaum Mayoría de encuestados cree que accidente del Metro debilita a la jefa de Gobierno capitalino (Especial) (Especial)

Metodología: Encuesta en la Ciudad de México realizada vía telefónica a 600 adultos el 13-14 de enero de 2023. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 16 alcaldías. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-4.0 por ciento.

Patrocinio y Realización: EL FINANCIERO