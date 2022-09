Desalojan Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM: Esto sabemos

Entre la confusión, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fue desalojada. (FB: 'No me quiero morir en Polakas')

Este viernes fue desalojada la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM. Autoridades del plantel solamente informaron que las actividades se retomarán hasta nuevo aviso.

A través de sus redes sociales, la directora de la FCPyS, Carola García Calderón, informó que se suspendían las actividades presenciales hasta nuevo aviso.

“A la comunidad de la FCPyS. Las actividades presenciales se reanudarán hasta nuevo aviso. Los mantendremos informados en nuestros medios oficiales. Dra. Carola García Calderón. Directora y Coordinadora de la Comisión Local de Seguridad”, escribió a través de la cuenta oficial de Twitter de la Facultad.

Amenaza de un ‘objeto explosivo’ en la Facultad de Ciencias Políticas

Más tarde, la propia directora de la Facultad, Carola García, explicó en un comunicado que recibió el llamado del C5 del Gobierno de la Ciudad de México, de que el desalojo se debió por “una amenaza de objeto explosivo” al interior del recinto universitario.

“Les informamos que el día de hoy (viernes) alrededor del mediodía se recibió una llamada del C5 de la Ciudad de México informando que había una amenaza de objeto explosivo en las instalaciones de nuestra Facultad”, explicó Carola García.

Agregó que se activó el protocolo de seguridad, el cual tiene como propósito salvaguardar a toda la comunidad universitaria de la escuela. Después de la revisión, “determinaron que no existe riesgo toda vez que NO se localizó ningún artefacto”. Por esta razón, se reanudarán las actividades escolares a partir de este sábado y con normalidad el próximo lunes 26 de septiembre.

Alumnos de la propia Facultad en la que se imparten cinco licenciaturas, han comentado a través de sus redes sociales que hay una fuga de gas, incluso hasta una amenaza de bomba. Lo cierto es que hasta el momento se desconoce el motivo.

Caos y confusión entre alumnos de la Facultad

“Empezaron a decir primero que era una amenaza de bomba, después que era una fuga de gas. Y luego como algo por los sismos que han pasado. Llegó Protección Civil, llegó seguridad UNAM, pero hasta el momento no sabemos por qué. Parece que fue una fuga de gas”, Jaqueline López, estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación.

“Sacaron a todos los alumnos. Muchas mochilas se quedaron en los salones. Muchos estudiantes están esperando para que les den permiso de pasar por ellas. Lo que es seguro es que ya no se van a retomar las clases hasta nuevo aviso”, agregó la estudiante.

“Parece que hay una fuga de gas, hay que tener cuidado. Las personas que ya se puedan ir, que no tengan cosas que recoger, ya se pueden retirar. No va a haber clases en la tarde. Las personas que tengan o cosas muy importantes o en su caso que hayan dejado sus llaves en sus mochilas, pueden esperar, pero todos tenemos que desalojarla Facultad”, comentó un alumno con un altavoz.

“Es una emergencia, hay que estar lejos de los edificios. Se están checando los edificios y si dejaron cosas, también se van a resguardar, es lo que nos comenta Protección Civil”, explicó.