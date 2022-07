Ferias del Bienestar CMDX: Aquí puedes conseguir la canasta básica hasta 200 pesos más barata

Las Ferias del Bienestar se desplegarán este miércoles en nueve alcaldías de la Ciudad de México con el objetivo de acercar los productos de la Central de Abastos a diferentes zonas de la capital.

Esta iniciativa implementada por el gobierno capitalino busca ofrecer productos y servicios a precios más bajos y así apoyar la economía de las familias durante este periodo de inflación elevada.

En las Ferias podrás adquirir los productos de la canasta básica a precio de la Central de Abastos y ahorrarte hasta 200 pesos si comparas con precios de centros comerciales y mercados públicos, según indica la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

¿Dónde estarán ubicadas las Ferias del Bienestar?

El programa para este miércoles 27 de julio contempla las siguientes ubicaciones:

Álvaro Obregón , colonia Calzada Jalalpa, Avenida Calzada Jalalpa de Nicolás Bravo a Pedro Moreno

, colonia Calzada Jalalpa, Avenida Calzada Jalalpa de Nicolás Bravo a Pedro Moreno Azcapotzalco , colonia Trabajadores del Hierro, Calle 16, 611 (esquina Latoneros)

, colonia Trabajadores del Hierro, Calle 16, 611 (esquina Latoneros) Coyoacán , colonia Hermosillo, Cerro Quinceo 193

, colonia Hermosillo, Cerro Quinceo 193 Magdalena Contreras , colonia La Malinche, Francisco Villa Esquina and Mariposas

, colonia La Malinche, Francisco Villa Esquina and Mariposas Miguel Hidalgo , colonia Cuauhtémoc Pensil, Lago Ginebra, esquina Lago Wetter (canchas)

, colonia Cuauhtémoc Pensil, Lago Ginebra, esquina Lago Wetter (canchas) Milpa Alta , colonia San Francisco Tecoxpa, Avenida Juárez, esquina 16 de septiembre (plaza cívica)

, colonia San Francisco Tecoxpa, Avenida Juárez, esquina 16 de septiembre (plaza cívica) Tláhuac , colonia Jaime Torres Bodet, Educación Cívica, esquina, Educación tecnológica

, colonia Jaime Torres Bodet, Educación Cívica, esquina, Educación tecnológica Tlalpan , colonia Fuentes Brotantes, Avenida Fuentes Brotantes entre andador camisetas y la turbina

, colonia Fuentes Brotantes, Avenida Fuentes Brotantes entre andador camisetas y la turbina Tlalpan , colonia Guadalupe Tlalpan, Calle Nagoya entre cerrada de Sendai y 2da cerrada de Nagoya

, colonia Guadalupe Tlalpan, Calle Nagoya entre cerrada de Sendai y 2da cerrada de Nagoya Xochimilco, colonia Santiago Tulyehualco San Isidro, C. Canal Nacional Chalco Amecameca 64

¿Qué más ofrecen las Ferias del Bienestar?

En las ferias podrás recibir orientación sobre cómo prevenir y detectar a tiempo la obesidad, diabetes e hipertensión, además de tener acceso a otros servicios de salud.

También podrás tramitar actas de nacimiento, testamentos y recibir asesorías legales si así lo requieres.

Recuerda que estos servicios estarán disponibles en las ubicaciones anteriormente señaladas en un horario de 10 a 14 horas.

Si no no pudiste asistir, no te preocupes, el Gobierno de la Ciudad desplegará más ferias en los próximos días. Los avisos serán publicados a través de sus redes sociales.