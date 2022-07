Sheinbaum le ‘echa porras’ a programa de TV de Layda Sansores: ‘Tiene más rating que otros’

“El último audio del Jaguar tiene más rating que muchos programas de televisión”, señaló la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, refiriéndose a la más reciente grabación publicada por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en la que presuntamente el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se refiere de manera despectiva a una periodista.

La mandataria capitalina ‘aplaudió' la “valentía” de Sansores por hacer públicos estos audios y señaló que “la imagen negativa” del dirigente priista no solo solo lo representa a él, sino a todo un proyecto de nación.

“Layda no solo es una mujer de primera, honesta, sino realmente muy valiente y tiene una capacidad enorme de comunicación y el valor que tienen estos audios (...) Esa persona (Alejandro Moreno) representa un proyecto de nación junto con el PAN, el PRD y Claudio X González”.

En la última transmisión de El Martes del Jaguar, se hizo publico un audio en el que presuntamente ‘Alito’ Moreno se refiere de manera despectiva a una periodista que habla mal de él.

“Bueno, tú sabes que aquí se habla bien de ‘Alito’ y eso quiere decir que si quieres decir algo lo escribes en tu espalda, en el periódico no escribes nada. Qué bueno que yo no tengo un periódico, cabrón. Su mamá en la primera plana: ‘Es una puta’. A mí me vale verga... aquí vale verga lo que dicen”, se escucha en la grabación.

En la grabación, también se expresó en contra de la periodista Rosaura Mijangos.

“Me pone un putazo Rosaura Mijangos, ¿Cómo no? Vas y le tomas una foto: ‘Esta es una prostituta’. Y vas a ver si vuelve a sacar algo”.

En otro fragmento del audio se escucha al dirigente priista presumir que tiene vínculos con personajes cercanos a medios de comunicación nacionales.

“Mira, te voy a decir dónde llorarían, por ponerte un ejemplo, yo soy ‘brother’ de los dueños de Proceso, todos esos son mis ‘brothers”…Rafael Cardona, Antonio Navalón (…) Y yo le puedo decir a Navalón: ‘Rájale la madr* a tal hijueputa’”, se escucha decir al priista.

No es la primera vez que la mandataria capitalina hace comentarios públicos sobre Alejandro Moreno. En julio pasado Claudia Sheinbaum pidió al dirigente darle una explicación al pueblo de México por el contenido de los audios.

“Los audios hablan por sí solos, debería de dar una explicación al pueblo de México”.