‘Alito’ Moreno responde: ‘Sansores acaba de cometer delito federal’ tras difusión de audio

Luego de quela gobernadora de Campeche, Layda Sansores, difundiera un nuevo audio en el que presuntamente se le escucha al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, expresar mensajes contra periodistas, este respondió en redes sociales que se trató de un delito federal.

A través de su cuenta de Twitter, Moreno dijo que el delito se daba “al quebrantar un amparo, publicando un audio absolutamente falso, manipulado y editado, con la intención de dañar a la oposición y de confrontarla con todos los sectores”, esto horas después de que el mismo líder priista compartiera un amparo que prohibía a la gobernadora de Campeche continuar con la difusión de audios.

Una hora antes de la transmisión de El Martes del Jaguar, programa en el que Sansores ha difundido los audios que presuntamente pertenecen a Alejandro Moreno, este dijo que un Juez del Primer Distrito del estado de Nuevo León le concedió el Amparo para que se detenga la publicación y distribución de audios ilegales en el programa de Layda Sansores o cualquier otra vía.

“Tras 9 programas de difamación, calumnias y mentiras en mi contra, la justicia me dio la razón. He sido notificado del amparo a mi favor, para que se detenga la publicación y distribución de audios ilegales... para que la Gobernadora y demás autoridades responsables se abstengan desde este momento de difundir, en su programa “Martes del Jaguar” o en cualquier otro medio, contenidos audiovisuales, y de emitir declaraciones, opiniones, manifestaciones y comentarios en contra de mi persona y de mi familia”, escribió ‘Alito’ Moreno en Twitter.

Sin embargo, Layda Sansores compartió una nueva grabación y además dijo tener 80 horas de audios y 43 mil 800 mensajes de What’s App enviados a Alejandro Moreno por diputadas locales, nacionales, gobernadores, empresarios y periodistas.

“A mí no me van a quebrar con sus grotescas y burdas campañas de odio; lo he dicho y lo repito: ¡Primero muerto antes de ceder ante esta dictadura que intentan instaurar!”, comentó Moreno tras los audios difundidos por Sansores.