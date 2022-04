‘Merecemos vivir sin miedo’: Manifestaciones en CDMX exigen justicia para Debanhi Escobar

Al mediodía de este domingo 24 de abril, cientos de personas comenzaron con las marchas en la Ciudad de México para protestar por el asesinato de la joven Debanhi Escobar, de 18 años, quien fue encontrada sin vida en una cisterna dentro de un hotel en Nuevo León.

Diversas colectivas feministas convocaron a manifestarse este domingo, tanto en la capital del país como en diversos estados. Uno de los puntos de reunión fue la Estela de Luz, sobre Paseo de la Reforma, a la entrada del Bosque de Chapultepec.

Desde esta ubicación partió uno de los contingentes que avanzó sobre Reforma, en dirección al centro, con la participación de hombres, mujeres, niños y hasta perros que portaban pañuelos verdes y morados, símbolos del movimiento feminista.

Durante el avance del contingente, los participantes del tradicional paseo ciclista dominical detuvieron sus actividades para dar paso a quienes se dirigieron hacia el Monumento a la Revolución, aunque antes hicieron diversas paradas como en el Ángel de la Independencia.

“A ella la mataron, no se cayó”, “No somos una, no somos cien, pinche gobierno cuéntanos bien”, “Merecemos vivir sin miedo”, “El gobierno de Obrador es un macho opresor”, “Señor, señora no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, “Por un papá machista me volví feminista”, son algunas de las consignas que han lanzado durante su recorrido.

Información en proceso...

Con información y fotos de Alejandra Ojendi y Jardiel Palomec.