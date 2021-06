Accidente en Línea 12 del Metro: Primera parte del dictamen se publicará el miércoles, dice Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el miércoles 16 de junio, se dará a conocer la primera etapa del dictamen sobre el accidente en la Línea 12 del Metro realizado por la empresa noruega Internacional Det Norske Veritas (DNV-GL).

“Vamos a dar mañana alguna información sobre esto, es importante que se conozca. Lo primero para nosotros fue atender a las víctimas, cada una de las personas, familias que lamentablemente falleció alguno de sus familiares han recibido todo el apoyo del Gobierno. Este dictamen, el día de mañana se da su primera parte”.

Además, precisó que lo correspondiente a las sanciones de los responsables del accidente, le compete únicamente a la Fiscalía General de Justicia.

“Lo que tiene que ver con las sanciones eso le toca a la Fiscalía, a nosotros nos corresponde echar a andar la Línea 12 del Metro, pero de forma segura”.

Al ser cuestionada sobre el artículo publicado por el New York Times, la jefa de Gobierno, evitó hablar sobre el tema pues argumentó que el objetivo no es politizar este asunto.

“No quisiera comentar sobre el artículo, pero este tema de confrontación política, no le vamos a entrar, no nos lleva a nada, no tiene sentido politizar este tema”.