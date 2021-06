Verde que te quiero semáforo verde: CDMX pasa a esa fase la siguiente semana

Por fin el semáforo verde llegará a la Ciudad de México, anunció este viernes Eduardo Clark, director de Gobierno Digital en Agencia Digital de Innovación Pública.

A la capital del país le tomó menos de un mes pasar del semáforo naranja (que terminó el 9 de mayo) a la fase de riesgo más bajo por la pandemia de COVID-19.

El nuevo semáforo para la capital del país entrará en vigor el 7 de junio, día en el que el Gobierno capitalino también tiene programado el regreso a clases presenciales.

Más adelante este viernes, la Secretaría de Salud dará a conocer el semáforo actualizado para todo el país.

Clark comentó que la tasa de positividad de las pruebas que se realizan en la CDMX se mantiene en 6 por ciento.

“Esto está dentro de los estándares que deberíamos de ver para procesos de regreso a la normalidad”, comentó.

Con base en el estudio de esas pruebas, agregó que no se ven indicios que apunten a que la capital del país pueda presentar un rebrote de casos.

‘Hay que seguir cuidándonos’, pide Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia tras el paso a semáforo verde de la capital del país.

“Decirle a toda la ciudadanía que aún cuando entramos a semáforo verde, esto no quiere decir que bajemos la guardia, sobre todo a las personas que no han sido vacunadas con la segunda dosis o no han pasado los 15 días de su dosis completa”, señaló,

Sheinbaum remarcó que el semáforo verde no se traduce en la eliminación del uso de cubrebocas o la celebración de grandes comidas y cenas familiares.

“Muchas felicidades a todos los habitantes de la ciudad. Vamos bien, pero hay que seguir cuidándonos”, agregó.