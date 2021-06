Personas de 18 a 40 años de frontera norte recibirán vacunas de J&J donadas por EU

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, explicó este viernes que las dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson irán a los municipios de la frontera norte de México, donde se aplicarán a personas de 18 a 40 años de edad.

Este anuncio ocurre luego de que el jueves se diera a conocer que Estados Unidos compartirá con México un millón de vacunas de esta farmacéutica, que es de una sola dosis, según informó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su cuenta de Twitter. Esto tras una llamada con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris.

“Estas dosis, por instrucciones del señor presidente, van a ser utilizadas para vacunar a las personas de 18 a 40 años, en la zona fronteriza, en la frontera de México con EU. Esta zona comprenderá 39 municipios, que son los que colindan con EU. Con las dosis de J&J provenientes de EU se va a vacunar a un tercio de la población que estoy comentando y México va a conseguir las dosis que faltan para llegar al 100 por ciento”, indicó en la conferencia matutina.

El 100 por ciento de esta población está conformada por un millón 466 mil 269 mujeres y un millón 481 mil 464 hombres (en total, 2 millones 947 mil 733 personas de este rango de edad).

Si EU aportará un millón de vacunas, México aún deberá conseguir un millón 947 mil 733 dosis, puntualizó el canciller.

Ebrard añadió que los municipios donde se aplicarán las vacunas pertenecen a los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

“¿Por qué está dándole el señor presidente prioridad y destino en la frontera norte? El propósito es que la vacunación en México avance a proporciones similares a las que hay en EU, por lo tanto, se agilice o acelere la reapertura de las actividades en la frontera entre México y EU. Porque la razón por la que esto no se ha podido hacer es precisamente porque no tenemos los mismos estándares o la misma proporción de personas vacunadas, y pensamos que con esto habría ya todas las condiciones sanitarias para que EU pueda acceder a que se reanuden las actividades, sino todas su gran mayoría, y no se mantenga la afectación económica, comercial y personal que ha habido”, detalló el canciller.