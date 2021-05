Brotan denuncias y partido de Elba Esther acusa a Romo y a Chiguil ante Fiscalía Electoral

En un brote de denuncias por la compra de votos, se sumó también el partido Redes Sociales Progresistas y su dirigente en la Ciudad de México, Pedro Pablo de Antuñano, denunció a tres candidatos de Morena y un líder de este partido, por el uso de recursos públicos durante la campaña.

El partido de Elba Esther Gordillo denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) a Víctor Hugo Romo, quien busca la reelección la alcaldía Miguel Hidalgo; a Carlos Castillo, que va por Coyoacán; y a Francisco Chiguil, quien busca la reelección en la Gustavo A Madero, todos candidatos de Morena y de la coalición “Juntos Hacemos Historia”.

En la denuncia se detalla que Víctor Hugo Romo usó programas electorales para financiar su campaña política mediante la tarjeta “La Empleadora”, mientras que funcionarios en activo de la alcaldía Miguel Hidalgo trabajan para el candidato Carlos Castillo en Coyoacán.

En cuanto a Francisco Chiguil, se documentó que amenaza a comerciantes con el cierre de sus negocios de no colocar sus lonas de campaña, además se documentó la entrega de despensas a manos de una de sus operadoras políticas conocida como “Lulú”.

En la denuncia se incluyó a Juan Fragoso, quien se ostenta como presidente de Morena en Milpa Alta y ofrece 20 mil despensas para comprar candidaturas.

De todos ellos se presentaron pruebas físicas y testimoniales.

Del mismo modo, acusó que los candidatos no asistieron a los debates organizados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para evitar la crítica social durante su administración.

Antuñano le dijo al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, que sus candidatos traicionan al pueblo de México, traicionaron a la Cuarta Transformación y son verdugos de la Cartilla Moral de AMLO.

Después de interponer la denuncia, Antuñano le exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador no “meter la mano” en las elecciones de la capital del país como lo hizo en el estado de Nuevo León.

“El día de ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que se ha metido en la elección de Nuevo León para no ser cómplice de un fraude electoral, lo felicito por ser el guardián de la democracia en el país y al mismo tiempo le pido respetuosamente no se meta en la Ciudad de México.

“Yo no soy de la oposición, he dedicado 18 años a apoyarlo en la lucha por la transformación de México y lo único que pido es una contienda leal y limpia en donde los electores decidan y no las arcas”, dijo Antuñano.

Al mismo tiempo, pidió al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, una audiencia para otorgar las garantías necesarias para no sufrir amenazas y evitar una guerra sucia contra RSP.

“Redes Sociales Progresistas no está a la venta, ni es satélite de nadie, RSP es un partido político nacional que no se subordina ni es palero de nadie”, abundó.

Durante la entrega de la denuncia se cerró el carril lateral del Periférico Sur, justo afuera de la FEDE.

Del mismo modo, Antuñano agradeció al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, por la apertura al diálogo y recordó que la protesta no es en contra de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.