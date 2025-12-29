En el nombre de… Texas: ¿Qué libros de escritores latinos están prohibidos en escuelas de EU?

Laredo, Texas.- De Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, a La casa de los espíritus, de Isabel Allende, pasando por novelas juveniles contemporáneas que abordan identidad, migración o diversidad sexual.

Al menos 43 títulos de autores latinoamericanos o de ascendencia latina han sido prohibidos o restringidos en aulas y bibliotecas escolares de Estados Unidos durante el ciclo escolar 2024–2025, de acuerdo con el Índice de Prohibiciones de Libros en Escuelas de PEN America.

Un análisis de Factchequeado identificó al menos 76 restricciones aplicadas a obras escritas por autores nacidos en América Latina o con raíces latinas. Algunos de estos libros fueron censurados en más de un distrito escolar y, aunque ciertas prohibiciones han sido revertidas, otras siguen vigentes.

¿Qué estados de EU prohibieron libros de latinos?

Texas aparece como uno de los principales focos de estas restricciones. El estado ocupa el segundo lugar a nivel nacional, solo por detrás de Florida, con 25 prohibiciones registradas en distritos escolares como Katy Independent School District, Lamar Consolidated (en el área de Houston–Sugar Land) y North East Independent School District, en San Antonio.

El Índice de PEN America considera una “prohibición” cualquier acción basada en el contenido de un libro que derive en su retiro total para los estudiantes o restrinja su acceso, ya sea por objeciones de padres o miembros de la comunidad, decisiones administrativas o determinaciones de funcionarios gubernamentales.

Las restricciones se clasifican en tres categorías: libros prohibidos de forma total, libros prohibidos en espera de investigación y libros prohibidos por restricción, que incluyen límites por nivel escolar o la exigencia de permisos parentales.

Del total de 76 casos documentados durante el ciclo escolar 2024–2025, 37 corresponden a prohibiciones totales, 21 a restricciones parciales y 18 a libros retirados mientras se evalúa su contenido.

En Texas, las medidas referidas afectan tanto a autores reconocidos internacionalmente como a escritoras y escritores contemporáneos, varios de ellos enfocados en literatura juvenil.

¿Quién es el escritor más censurado en EU?

Uno de los casos más emblemáticos es El libro salvaje, del escritor mexicano Juan Villoro, prohibido en el distrito escolar North East, en San Antonio. La ciudad tiene una población mayoritariamente latina o hispana, que representa el 65 por ciento de sus habitantes. El libro explora el duelo familiar, la magia de la lectura y el crecimiento personal.

Otro nombre con presencia directa en Texas es el de Sylvia Aguilar Zéleny, escritora yescritoa mexicana que reside en El Paso, en la frontera con Ciudad Juárez. Sus libros juveniles Alex, Leroy, Maria, Mikala y Woonie figuran como materiales restringidos en bibliotecas del distrito Katy ISD. Las obras forman parte de la serie Coming Out y abordan temas de identidad de género y diversidad sexual en contextos adolescentes. En Alex, por ejemplo, se narra la experiencia de una joven que explora su identidad trans y decide compartir su verdad con su entorno cercano.

Texas también aparece entre los estados donde se han vetado libros del autor mexicano- estadounidense Alex Sánchez, el escritor latino más censurado del conjunto analizado.

Sánchez acumula prohibiciones en 21 distritos escolares de Florida, Texas y Tennessee.

Sus novelas, como Bait o Rainbow Boys, abordan la adolescencia LGBTQ+, la sexualidad, la fe religiosa y el impacto del abuso sexual. Bait fue ganadora del Florida Book Award en 2009.

En total, la lista incluye 24 autores latinoamericanos o de ascendencia latina, nacidos en países como México, Colombia, Chile, Cuba, República Dominicana, Perú, Puerto Rico, Ecuador, Venezuela y autores nacidos en Estados Unidos con raíces latinas. Junto a escritores contemporáneos, también figuran figuras centrales del canon literario latinoamericano como Gabriel García Márquez e Isabel Allende, cuyos libros han sido vetados en distritos escolares de Florida, aunque no en Texas.

El peso de Texas dentro de este mapa de censura resulta especialmente significativo por el tamaño de su sistema educativo y por la composición demográfica del estado.