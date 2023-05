Fin del Título 42: Esta es la nueva regla para dar asilo a migrantes en Estados Unidos

Laredo, Texas.- En medio de la incertidumbre y preocupación de miles de migrantes por el inminente fin del Título 42, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en conjunto con el Departamento de Justicia (DOJ) dieron a conocer la nueva regla que se aplicará para incentivar a que las personas en busca de asilo usen las vías legales, de manera segura y ordenada para ingresar a Estados Unidos.

El gobierno del presidente Joe Biden limita bajo esta regla el asilo a partir de la rescisión del Título 42, e implementa una nueva que refleja una política dura planteada inicialmente por Donald Trump, en la que exige que los migrantes busquen asilo antes en otro país y se les niegue en ese lugar, previo a intentar hacer la solicitud en Estados Unidos, de manera que pasa por encima de las leyes internacionales de asilo.

A través de esta nueva reglamentación, aquellas personas que no utilicen las vías legales para ingresar al país no serán elegibles para obtener asilo y eso otorga a las autoridades la facultad de expulsar a aquellos que no sustenten un temor razonable de persecución o tortura del país que provengan. Los solicitantes pueden refutar esta presunción si se basan únicamente en circunstancias excepcionalmente convincentes.

Sin embargo, dicha presunción no se aplicará cuando la persona o algún miembro de la familia que viaje con él reciba la autorización adecuada para viajar a Estados Unidos para solicitar la libertad condicional; o bien si se presenta en un puerto de entrada por medio de una cita realizada a través de CBP One —la única herramienta válida—; así como si estableció que no fue posible acceder o usar dicha aplicación online debido a circunstancias específicas y atenuantes, falla técnica significativa u otra excepción aplicable; o también en caso que solicitaron y se les negó asilo u otra protección en al menos otro país. Los niños no acompañados están exentos de esta presunción.

Respecto a la nueva regla, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, precisó que el gobierno de Joe Biden busca generar mayor acceso a vías legales de protección a migrantes, y así evitar que caigan en manos de tratantes y grupos mafiosos.

“Al mismo tiempo, seguimos instando al Congreso a que actúe sobre la propuesta de reforma migratoria del presidente Biden, la legislación bipartidista para proteger a los “dreamers” y los trabajadores agrícolas, y las reiteradas solicitudes de recursos adicionales para contratar más oficiales para procesar asilo y jueces de inmigración para que finalmente podamos arreglar nuestra largo sistema de inmigración roto”, dijo.

Esta regla se basa en los esfuerzos para combinar vías legales con las consecuencias por no utilizarlas, al establecer ciertas condiciones limitantes sobre la elegibilidad de asilo para aquellos que no utilizan esas vías.

La nueva disposición entrará en vigencia una vez que finalice el Título 42, que concluye el jueves a las 23:59 horas.

Esta disposición se suma a una serie de nuevas medidas que anunció también los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia, como la apertura de los primeros centros regionales de procesamiento, el despliegue de tropas adicionales para apoyar a la Patrulla Fronteriza, la aplicación del acceso a la app CBP One, entre otras.

Finamente, el bloque de congresistas republicanos anunció que las medidas de Joe Biden no son suficientes para asegurar la frontera.

Al presentar el proyecto de ley, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, el republicano Steve Scalise, calificó el plan de su partido como “el paquete de seguridad fronteriza más fuerte que el Congreso haya adoptado jamás”. “Le vamos a mostrar al presidente cómo resolver el problema”, aseveró.