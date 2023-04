Se acabó el unicel, San Diego: ¿A quiénes afecta la prohibición de contenedores de comida?

Maribel Solórzano se llevó una sorpresa cuando ordenó este fin de semana su comida para llevar y se la entregaron en platos de cartón. “La verdad no sabía que ya no iban a dar los contenedores blancos que son duros y con tapa. Cuando me dieron la comida, me fui directo a mi casa porque, de otra forma, los platos de papel no iban a aguantar”, narró la residente de San Diego, California.

Desde el pasado 1 de abril entró en vigor la prohibición de uso de espuma de poliestireno, que incluye recipientes de comida que la mayoría de los restaurantes usan para pedidos a domicilio, además de utensilios, cartones de huevo e incluso bandejas en las que se vende la carne.

La prohibición de contenedores de poliestireno concluye una justa legal entre el gobierno local, los restaurantes y los fabricantes de plástico. Tras la aprobación y entrada en vigor, varios restaurantes y tiendas de conveniencia han mostrado su preocupación, ya que este tipo de contenedores tienen un precio rentable y son resistentes.

¿Quiénes son los más afectados por la prohibición de contenedores de poliestireno en San Diego?

Uno de los sectores más afectados es el el restaurantero. Gerentes de estos establecimientos comentaron que los desechables de espuma de poliestireno son la opción más económica y útil para el tipo de comida que sirven a sus clientes.

“Hemos usado estos productos desde hace tres años, por lo que desecharlos tendrá un impacto”, aseguró Lizzy López, quien ha trabajado en una taquería en Kearny Mesa desde antes de la pandemia.

La prohibición se produce después de que los partidarios de la medida argumentaran que los productos de espuma de poliestireno afectan la vida marina y dañan la salud de las personas que comen mariscos.

Sin embargo, la Asociación de Comestibles de California expresa que esta nueva ley aumentará drásticamente los precios locales de la carne y reduciría la disponibilidad del producto en los anaqueles. Esto se debe a que el empaquetado forma parte de su precio.

“La alternativa podría ser bolsas de papel, pero con nuestra comida, a veces puede empaparse o batirse”, agregó López.

No obstante, la ordenanza no sólo afecta a los restaurantes. Las tiendas minoristas ya no pueden vender estos productos y los residentes no pueden usarlos en los parques o playas de la ciudad.

Las empresas con ingresos inferiores al medio millón de dólares al año tienen hasta 2024 para cumplir con esta nueva ley.