Suspenden excepción de Título 42 en frontera de Laredo

LAREDO, Texas.- Desde el lunes, miles de migrantes provenientes principalmente de Centroamérica y Haití quedaron a la deriva en Nuevo Laredo, Tamaulipas debido a que las autoridades estadounidenses decidieron suspender abruptamente la excepción del denominado Título 42, que permitía el ingreso a Estados Unidos de indocumentados para dar curso a la solicitud de asilo en la frontera de Laredo, Texas.

De acuerdo con información de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de NLD, en dicha ciudad hay en las distintas casas o refugios temporales alrededor de 3 mil 800 migrantes que estaban a la espera de asilo por parte de Estados Unidos y que ahora tendrán que buscar otras alternativas para su cruce legal.

En referencia a la decisión tan inesperada que tomaron las autoridades estadounidenses de suspender indefinidamente la excepción del Título 42 en Laredo, Texas, el alcalde de la ciudad, Pete Saenz, comentó que una de las razones se debe a que los migrantes están desprotegidos.

“Me dicen que es porque a veces no hay algo ordenado, no es porque estemos en contra, el asilo se permite pero tiene que ser ordenado. Me platican que la mayoría de estas personas que están buscando el asilo están desprotegidos, necesitan protección y si ven ese peligro allá, posiblemente sea una de las razones por las cuales CBP quiera suspender ese sistema de Título 42″, señaló.

También, en esta decisión podrían influir las condiciones en las que los migrantes esperan en Nuevo Laredo. En 2019 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador hizo el compromiso a través de la cancillería mexicana de servir como país de protección a solicitantes de asilo; sin embargo, no han aportado fondos al municipio de Nuevo Laredo ni a alguna otra entidad para auxiliar a los migrantes en tránsito.

En entrevista con haitianos que esperan en Nuevo Laredo, mencionaron que tras un largo tiempo de espera la mayoría de ellos ya no tiene recursos para trasladarse a otra ciudad, aunado a que por las condiciones en las que viven -en referencia a que muchos de ellos acampan o duermen en la calle- no tienen manera de conseguir un empleo por medio del cual puedan generar ingresos para subsistir

“Necesitamos gente que nos ayude porque estamos pasando por mucho, mucha hambre, porque estamos durmiendo en la calle, porque no tenemos trabajo y no nos quieren dar, necesitamos comer, yo aquí tengo un mes, y no tengo dinero para un autobús. Es muy complicado”, dijo Jazmin, uno de los miles de migrantes varados en la frontera mexicana.

Ahora, casi 4 mil migrantes que están en Nuevo Laredo deberán buscar opciones para trasladarse a alguna otra ciudad fronteriza donde aún esté vigente la excepción del Título 42 para poder completar su procesamiento. Aunque por las condiciones económicas en las que se encuentran, puede que les tome semanas o meses arribar a otro sitio.