Condado de Maricopa apoyó a más de 1,300 pequeñas empresas a sanar afectaciones por inflación y COVID-19

Más de mil 300 micro y pequeñas empresas del condado de Maricopa, en Arizona, han sido beneficiadas en el último año por los recursos destinados por Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como parte de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA) para hacer frente la inflación y las afectaciones por la pandemia de COVID-19.

El programa de apoyo a las pequeñas empresas atendió a un conjunto de compañías geográfica y demográficamente diverso, administrando más de 30 millones de dólares en subvenciones a 1 mil 354 pequeñas o microempresas, según datos del Condado.

Informó que se han destinado más de 200 millones de dólares a programas y servicios para atender a personas, familias y empresas.

“Todos los negocios nos vimos afectados por la pandemia y muchos no hemos salido por completo de los números rojos. Al menos yo he buscado todas las ayudas posibles para tratar de sacar a flote mi negocio”, dijo Ismael Coronado, residente del Condado de Maricopa y quien es dueño de un restaurante. “Ahora lo que me preocupa es el encarecimiento de los insumos y la inflación”.

En el tema de vivienda, de marzo de 2021 a junio de 2022, el programa de asistencia de emergencia para el alquiler y los servicios públicos ayudó a más de 8 mil 700 hogares únicos con 51 mil 555 meses de pagos de alquiler y 55 mil 913 meses de pagos de servicios públicos.

Asimismo, el Condado de Maricopa invirtió 83.3 millones de dólares para hacer frente a la falta de vivienda y se ha comprometido a destinar otros 65 millones de dólares para solucionar la escasez de viviendas económicas.

En cuanto al apoyo a organizaciones de la sociedad civil, 332 mil 443 personas recibieron servicios para mejorar su calidad de vida. La Junta asignó, además, 1.3 millones de dólares en fondos ARPA a los bancos de alimentos locales, lo que se tradujo en 2.4 millones de libras de alimentos nutritivos para apoyar a 40 mil 413 personas. Asimismo, el Condado de Maricopa destinó 2.2 millones de dólares a cubrir las carencias de financiación de los centros de acogida para víctimas de la violencia doméstica.

Además, utilizando la financiación de ARPA, el condado se ha asociado con organizaciones locales para ampliar significativamente los esfuerzos de desarrollo de la mano de obra. Durante el último año se invirtieron más de 30 millones de dólares en apoyo a la fuerza de trabajo para formar y colocar a los solicitantes de empleo y ayudar al personal de los empleadores participantes.

Mientras que en respuesta directa a la emergencia de salud pública COVID-19, desde julio de 2021 hasta junio de 2022, el Condado de Maricopa abrió y operó un hotel que proporcionó a 15 mil 450 personas un lugar seguro para aislarse después de dar positivo a la enfermedad.

También, el Condado de Maricopa asignó más de 45 millones de dólares para mejorar la infraestructura sanitaria de la región con el fin de mejorar el acceso a la salud de los residentes con bajos ingresos y que carecen de servicios médicos o pueden no estar asegurados.