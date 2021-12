Impulsan embajadores de México y EU creación de parque binacional ‘Dos Laredos’

Laredo, Texas.- La construcción de un parque Binacional en un área del Río Bravo entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas, servirá para impulsar el turismo, la economía y sobre todo el cuidado del agua, por ello, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y su homónimo mexicano, Esteban Moctezuma, se reunieron con autoridades de ambas ciudades y el sector privado para hacer realidad este proyecto.

En conferencia de prensa anunciaron que se construirá un área de recreación que tomará de modelo el “River Walk” de San Antonio, Texas. Por lo cual, también, durante su visita en la región de los Dos Laredos, invitaron a Ron Nirenberg, alcalde de dicha ciudad, para que compartiera información sobre el funcionamiento de este parque en su localidad.

Además, el embajador Esteban Moctezuma dijo que mediante este parque Binacional se pretende ayudar a reducir la contaminación actual que tiene el Río Bravo.

“En materia de agua es muy importante su calidad, no sólo su abundancia y sin duda el tema está siendo no sólo analizado, sino que ya se está trabajando muy fuerte en ello. Parte de la conversación que hemos tenido hoy, sin duda involucra la mejora en la calidad del agua, la lucha en contra de su contaminación y ver el agua no sólo como fuente de vida, sino también de transformación de esta localidad”, expresó.

Los embajadores de ambos países pidieron que se integre un comité binacional que estará encabezado por los alcaldes de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, y el de Laredo, Pete Saenz, en el que se deberán incluir también a miembros de la iniciativa privada, a través del cual se le reportará a los diplomáticos los avances que se tengan.

“Traemos un proyecto importante para nuestras ciudades, ciudades hermanas, un trabajo binacional que es lo que vamos a estar trabajando. Les agradecemos mucho que sean estos dos grandes líderes que representan a cada país los que estén enfrente de este gran proyecto, el cual estamos muy orgullosos y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra parte para que esto transcurra y tenga buenos resultados”, refirió la alcaldesa Canturosas.

Por su parte, el alcalde Pete Saenz precisó que la construcción de este recinto abarcará desde el área del puente internacional negro de ferrocarril, hasta el arroyo El Zacate, y se buscará que poco a poco continúe su expansión.

El establecimiento del parque Binacional llegará a reforzar el crecimiento conjunto que tiene la región de los Dos Laredos en distintos rubros dándole así un enfoque turístico.