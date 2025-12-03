Nubank quiere ser banco en su país: Solicita licencia en Brasil

Nubank fue fundado hace 12 años y ha sido responsable de la inclusión de 28 millones de personas en el sistema financiero. (Bloomberg).

Nu dijo que pretende obtener una licencia bancaria en Brasil después de que los reguladores actuaron la semana pasada para impedir que las empresas no bancarias utilicen la palabra “banco” en sus marcas.

Nubank, como se conoce a la compañía, dijo que la decisión del banco central no creará cambios materiales en los requisitos de capital adicionales.

Nubank, la mayor fintech de Brasil, con más de 110 millones de clientes y un valor de mercado de 85 mil millones de dólares, anteriormente no necesitaba una licencia bancaria porque las regulaciones existentes le permitían ofrecer tarjetas de crédito y abrir cuentas sin una.

La decisión del banco central dio a las empresas 120 días para presentar un plan para cumplir con la nueva norma.

“Nubank fue fundado hace 12 años y ha sido responsable de la inclusión de 28 millones de personas en el sistema financiero”, dijo Livia Chanes, directora ejecutiva de Nubank en Brasil, en un comunicado el miércoles.

Nubank ya obtuvo una licencia bancaria en México y solicitó una autorización bancaria en Estados Unidos a principios de este año.

¿Qué productos financieros ofrece Nu en México?

En abril del 2025 Nu obtuvo la aprobación del Gobierno de México para tener una licencia, que le permitirá realizar operaciones como institución de banca múltiple.

Nubank había estado operando con una licencia de créditos no bancarios que le permite ofrecer tarjetas de crédito y aceptar depósitos en México.

Es la empresa de tecnología financiera más grande que opera en México. Su expansión en nuestro país refleja el esfuerzo de Nubank por replicar su éxito en Brasil, donde el año pasado contaba con más de la mitad de la población adulta como clientes. A Nu se le permite ofrecer tarjetas de crédito y aceptar depósitos en nuestro país.

Ahora, con el permiso de las autoridades mexicanas, se centrará en los préstamos sobre nómina, según declaró Iván Canales, director de Nu México.