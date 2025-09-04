Trump alista reunión de IA con ‘pesos pesados’: Zuckerberg, Altman, Cook y Gates visitarán la Casa Blanca

Se espera que los líderes de la industria tecnológica, incluidos Mark Zuckerberg de Meta Platforms Inc., Tim Cook de Apple Inc. y Satya Nadella de Microsoft Corp., asistan a un evento de inteligencia artificial organizado por la primera dama Melania Trump el jueves y luego se unan al presidente Donald Trump para una recepción nocturna en el recientemente renovado Rose Garden.

Es posible que entre los asistentes se incluyan Sam Altman, de OpenAI Inc.; Sergey Brin y Sundar Pichai, de Alphabet Inc.; y Bill Gates, cofundador de Microsoft, según informó un funcionario de la Casa Blanca. Alexandr Wang, quien recientemente se unió a la iniciativa de IA de Meta, también se encuentra entre los invitados.

La primera dama anunció el mes pasado el lanzamiento de un reto presidencial para animar a los estudiantes a utilizar la tecnología emergente de IA para encontrar soluciones a los desafíos de la comunidad. La iniciativa también animará a los educadores a adoptar la IA en el aula, según ha declarado la Casa Blanca.

Representantes de Meta y OpenAI declinaron hacer comentarios. Portavoces de Microsoft, OpenAI, Apple y Google (de Alphabet) no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

“El Club del Jardín de las Rosas de la Casa Blanca es el lugar más atractivo de Washington, o quizás del mundo. El presidente espera con interés recibir a los principales líderes empresariales, políticos y tecnológicos en esta cena y en las muchas cenas que se celebrarán próximamente en el nuevo y hermoso patio del Jardín de las Rosas”, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, en un comunicado a The Hill, que fue el primero en informar sobre el evento y la lista de invitados previstos.

Trump instaló recientemente adoquines de piedra en el jardín de rosas tras quejarse de que el césped existente no era adecuado para grandes eventos. El presidente también supervisó la instalación de mesas de patio, sombrillas y un sistema de sonido que recrean el ambiente del patio de su finca de Mar-a-Lago en Florida.

Durante su segundo mandato, Trump ha cortejado activamente a las empresas de inteligencia artificial como parte de un esfuerzo más amplio para promover la fabricación nacional, con miles de millones de dólares en compromisos corporativos que han contribuido a impulsar la construcción de centros de datos. También ha indicado que algunas empresas, como Apple, podrían eludir sus aranceles previstos sobre productos como los semiconductores tras anunciar planes ampliados de fabricación nacional.

El zar de inteligencia artificial de la Casa Blanca, David Sacks, que también asistirá al evento del jueves, ayudó a revelar en julio un amplio plan de acción que pide a la administración reducir la regulación de la inteligencia artificial e intensificar los esfuerzos de investigación y desarrollo.

La Casa Blanca también ha señalado que busca apoyar a los principales fabricantes de chips de IA, Nvidia Corp. y Advanced Micro Devices Inc. Esas compañías han dicho que planean reanudar la venta de algunos chips de IA en China después de obtener garantías del gobierno de Estados Unidos de que las transacciones serían aprobadas, un cambio de postura respecto de la postura anterior de Trump que buscaba bloquear esos envíos en un intento por frenar las ambiciones de IA de China.