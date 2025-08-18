Huracán ‘Erin’ se hará más grande camino a EU: ¿Qué estados están en alerta por inundaciones?

Es probable que el huracán Erin se vuelva aún más grande a medida que pase por las Bahamas, evitando tocar tierra, pero aumentando el riesgo de fuertes vientos e inundaciones a cientos de millas de distancia a lo largo de las playas de Carolina del Norte.

Los vientos máximos de Erin alcanzaron las 140 millas (225 kilómetros) por hora el lunes, lo que lo convierte en una tormenta de categoría 4 en la escala de cinco niveles Saffir-Simpson, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en un aviso a las 17:00 horas de Nueva York.

El huracán, el primero de la temporada atlántica de seis meses, se encontraba a mil 120 kilómetros (695 millas) al suroeste de Bermudas, desplazándose hacia el noroeste a unos 17 km/h (10 mph). Se pronosticaron fuertes lluvias hasta el martes en las Islas Turcas y Caicos, La Española (que incluye Haití y República Dominicana) y el este de las Bahamas.

Si Erin mantiene su trayectoria pronosticada, evitará impactar directamente en las islas de la zona ni en la costa este de Estados Unidos.

Se espera que trace un arco poco profundo en forma de C a través del Atlántico occidental, pasando entre Carolina del Norte y Bermudas durante la noche del miércoles al jueves.

Aunque Erin no impactará directamente los estados de la Costa Este, los residentes de la costa sabrán que la tormenta está pasando, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Se esperan olas peligrosas, inundaciones y daños en las playas y la costa de Carolina del Norte, donde las autoridades locales han comenzado a ordenar la evacuación de turistas y residentes de algunas islas barrera de los Outer Banks.

“Muchos caminos probablemente quedarán intransitables bajo varios pies de agua y los vehículos probablemente quedarán sumergidos”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en una sesión informativa, añadiendo que las inundaciones podrían comenzar en Carolina del Norte tan pronto como el martes.

En el condado costero de Dare, Carolina del Norte, los equipos han comenzado a retirar los puestos de salvavidas y los botes de basura de las playas locales y a fortalecer las dunas de arena para evitar que las fuertes olas los arrastren.

La marejada ciclónica, combinada con las mareas locales, podría provocar que el agua suba 1.2 metros sobre el suelo, dijo el servicio meteorológico, con una probabilidad de vientos con ráfagas de hasta 45 mph para el miércoles por la noche.

¿En qué estados se prevén inundaciones?

También se esperan inundaciones costeras y corrientes de resaca en varios otros estados, incluidos Virginia y Florida hasta el norte de Nueva York, donde las olas pueden alcanzar más de 20 pies en Long Island el jueves y el viernes.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, dijo en una publicación en X el lunes que se espera que las condiciones se deterioren a lo largo de la costa de Jersey.

“Instamos a los residentes y visitantes a evitar caminar y nadar en el océano, especialmente cuando los salvavidas no están de servicio”, dijo Murphy.

Los vientos de Erin aumentaron rápidamente durante el fin de semana hasta alcanzar los 257 km/h, convirtiéndose en una tormenta de categoría 5, superando la escala, y uno de los primeros ejemplos de un sistema tan potente en surgir en el Atlántico este año. En julio de 2024, Beryl se convirtió en el huracán más temprano en alcanzar su máxima intensidad durante la temporada atlántica.

Los vientos con fuerza de huracán de Erin se extienden 80 millas desde su centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical de 39 mph a 73 mph alcanzan 230 millas, o un poco más que la distancia entre Washington y la ciudad de Nueva York.

Los vientos máximos de Erin podrían aumentar gradualmente a medida que la tormenta se desplaza sobre aguas cálidas que podrían alimentarlo.

Sin embargo, dada la cizalladura menos propicia sobre el sistema, no es probable que se fortalezca aún más, escribió Richard Pasch, especialista sénior en huracanes de Estados Unidos, en un análisis de pronóstico.

Aunque Erin apenas rozó Puerto Rico y las Islas Vírgenes, dejó sin electricidad a muchos residentes. Para la tarde del lunes, aproximadamente el 6% de los residentes de Puerto Rico se encontraban sin electricidad, según informó Luma Energy .

Se han emitido avisos de tormenta tropical para las Islas Turcas y Caicos, así como para el sureste de las Bahamas.

Onda tropical se aleja y ‘salva’ a África de una catástrofe

Otra onda tropical que vale la pena observar se está alejando de África hacia el Atlántico, dijo Dan Pydynowski, meteorólogo de la empresa comercial AccuWeather Inc.

La zona de tormentas y lluvias estaba cerca de Cabo Verde, frente a la costa africana, y se desplazaba hacia el oeste a través del Atlántico, con un 60% de posibilidades de convertirse en tormenta la próxima semana.

Esa parte del océano, entre el Caribe y África, es conocida por los meteorólogos como la principal región de desarrollo y es donde se han formado algunas de las tormentas más mortíferas y dañinas de la historia. También es una zona del océano que se vuelve particularmente activa entre mediados de agosto y finales de septiembre.