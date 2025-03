China llama ‘malagradecido’ a Trump por imponerles aranceles: ‘Hemos controlado las drogas’

China dijo que ha tomado medidas enérgicas contra el comercio de fentanilo y condenó los aranceles del presidente Donald Trump, mientras las dos economías más grandes del mundo siguen en desacuerdo sobre las condiciones de cualquier conversación para calmar las tensiones.

Funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Seguridad Pública de China declararon el miércoles en una sesión informativa que el país ha logrado controlar las drogas y ha hecho todo lo posible por Estados Unidos. Los funcionarios pidieron no ser identificados debido a que se trata de asuntos delicados.

Un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que Pekín le ha hecho un favor a Estados Unidos y que Washington debería haberle dado las gracias en lugar de imponer aranceles a las importaciones chinas. También instó a la administración Trump a retomar el diálogo y expresó su disposición a seguir colaborando con Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que China no está haciendo lo suficiente para frenar el tráfico de fentanilo (Foto: EFE/AL DRAGO) (AL DRAGO / POOL/EFE)

Las conversaciones entre Estados Unidos y China sobre comercio y otros temas están estancadas en un nivel inferior, y ambas partes no logran un acuerdo sobre la mejor manera de proceder.

Pekín afirmó que Estados Unidos no ha detallado los pasos que espera de China sobre el fentanilo para lograr la eliminación de los aranceles, según informó Bloomberg News citando a fuentes familiarizadas con el asunto. Una fuente cercana indicó que el equipo de Trump rechazó la afirmación, afirmando que la Casa Blanca había enviado mensajes a China a través de diplomáticos en Washington.

En una orden ejecutiva que aumentó los aranceles a China la semana pasada, Trump dijo que Beijing había hecho muy poco para aliviar la crisis de las drogas y calificó el presunto flujo de drogas a Estados Unidos como “una amenaza inusual y extraordinaria”.

China, a su vez, acusó a la administración Trump de usar el asunto como pretexto para aumentar los aranceles y publicó un informe técnico que describe sus esfuerzos para controlar el fentanilo y sustancias relacionadas. Funcionarios chinos distribuyeron copias del documento a la prensa el miércoles y reiteraron ampliamente su compromiso con la lucha contra las drogas.

“A Trump “realmente le importa” el fentanilo y no lo está usando sólo como excusa para imponer aranceles”, según Drew Thompson , investigador principal de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam en Singapur.

De acuerdo con EU, los cárteles mexicanos obtienen precursores de fentanilo provenientes de China. (RCMP)

“Creo que si China se toma esto en serio, y no solo intenta solucionarlo con libros blancos y ofertas de diálogo, sino con medidas enérgicas y cambios regulatorios para llegar a los productores principales, esa es la única manera de sacar esta ficha de la mesa”, dijo.

China ‘olvida’ medidas contra el tráfico de fentanilo

A finales de 2019, China condenó a nueve personas por contrabando de fentanilo a Estados Unidos, las primeras condenas derivadas de investigaciones conjuntas con las fuerzas del orden estadounidenses sobre el tráfico de este analgésico altamente adictivo. Sin embargo, la cooperación se desvaneció después de eso y no se reanudó formalmente hasta el año pasado.

Ambos países contaron con un grupo de trabajo que se reunió regularmente desde enero de 2024 para debatir cómo cooperar en la solución del problema. Como parte de ese esfuerzo, China adoptó diversas medidas, como la detención de un blanqueador de dinero que colaboraba con un cártel mexicano de la droga y la clasificación de más precursores químicos para controlar mejor las exportaciones, según declaró la administración Biden en agosto.

Sin embargo, desde 2019 los funcionarios chinos no han notificado a Estados Unidos ninguna condena relacionada con el tráfico de fentanilo, según un funcionario de la embajada de Estados Unidos que pidió no ser identificado porque se trata de asuntos no públicos.

En la sesión informativa del miércoles, los funcionarios chinos afirmaron que parte de la información proporcionada por Estados Unidos sobre presuntas actividades ilegales no era precisa, y citaron ejemplos de inteligencia estadounidense que llevaron a la quiebra a una empresa de catering y a un fabricante de piezas de bicicleta y juguetes. Desde principios de 2023, Estados Unidos ha sancionado y acusado a 40 empresas y 59 personas chinas por el asunto del fentanilo. Sin embargo, los funcionarios afirmaron que se determinó que la mayoría de estas empresas nunca habían participado en el comercio de sustancias químicas catalogadas.

En el caso de las personas acusadas, Estados Unidos debería proporcionar pruebas de que han violado las leyes chinas, afirmó un funcionario. De ser así, serían castigadas conforme a la ley, añadió.

¿Cuál es la estrategia de China para frenar al fentanilo?

En una declaración separada, la Administración Nacional de Productos Médicos de China dijo que las autoridades fortalecerán la supervisión de la producción de medicamentos relacionados con el fentanilo y aplicarán un estricto proceso de aprobación de exportaciones para evitar el desvío hacia canales ilegales.

El fentanilo ilícito ha contribuido al aumento de las muertes por sobredosis en Estados Unidos durante la última década. Un informe de 2021 elaborado por un panel del Congreso indicó que China era el principal país de origen de la droga y sustancias relacionadas que se traficaban a Estados Unidos.