Tesla, Zara, Nike: ¿Qué empresas podrían subir sus precios por la crisis en el Mar Rojo?

La crisis del Mar Rojo afecta los envíos de todo, desde automóviles hasta energía, y es cuestión de tiempo antes de que los crecientes costos y las tensiones en la cadena de suministro se vean reflejados en los informes de resultados de las empresas.

Varias empresas ya advierten del impacto. El fabricante de vehículos eléctricos Tesla planea detener la producción por dos semanas en una planta alemana debido a retrasos en los envíos, mientras que la sueca Volvocar anunció un paro de tres días en su fábrica belga. Los minoristas británicos Tesco, Marks & Spencer Plc y Next señalaron el riesgo de precios más altos para los consumidores.

Todo esto se debe a que al menos 2 mil 300 buques están tomando largos desvíos para evitar los ataques de militantes hutíes en el Mar Rojo, una vía fluvial por la que normalmente transita más del 12 por ciento del comercio marítimo mundial. Los bancos centrales advierten de un repunte de la inflación que podría obstaculizar los recortes de las tasas de interés. Para muchas empresas, especialmente en Europa, esto aumenta los tiempos de tránsito, eleva las facturas de los fletes y los costos de seguro. Además, la situación obliga a los analistas a repensar las estimaciones de utilidades de las empresas para el próximo año.

En los últimos tres meses, las previsiones de consenso sobre los beneficios de los fabricantes de automóviles han bajado un 5 por ciento, según datos recopilados por Bloomberg. Los transportistas, en cambio, salen ganando: las tarifas de los contenedores han aumentando un 300 por ciento en algunas rutas, y las estimaciones de utilidades del índice de transporte MSCI Europe han subido un 7 por ciento en solo dos semanas.

Thomas Brenier, jefe de renta variable de Lazard Freres Gestion en París, ha recortado la exposición al sector automovilístico, por considerarlo “uno de los primeros en sufrir debido a su compleja y tensa cadena de suministro”. También está evitando el comercio minorista, ya que “podría sufrir por la falta de productos para vender”.

“Si (el bloqueo en el Mar Rojo) dura uno o dos meses más, seguro que veremos algunos resultados relacionados con esto”, pronosticó Brenier.

¿Cómo podrían evolucionar las utilidades de varios sectores tras los bloqueos en el Mar Rojo?

Aquí algunos ejemplos:

Envíos y seguros

Los costos actuales del transporte marítimo de contenedores, si se mantienen, podrían aumentar la inflación general en el Reino Unido y eurozona a partir de finales de este año y principios de 2025, según estimaciones de Bloomberg Intelligence.

Pero los acontecimientos están impulsando la fortuna de las navieras mundiales, como AP Moller-Maersk A/S y Hapag-Lloyd AG en Europa, ZIM Integrated Shipping, que cotiza en Estados Unidos, y Mitsui OSK Lines de Japón. Las aseguradoras también deberían beneficiarse, ya que han multiplicado por diez las primas en algunas rutas marítimas.

Entre las navieras, Maersk ha recibido una serie de recomendaciones alcistas. Bank of America duplicó recientemente las estimaciones de beneficios de la empresa danesa para 2024, mientras que Goldman Sachs Group considera que un aumento masivo del flujo de caja libre podría permitirle devolver capital a los accionistas.

David Vernon de Sanford C Bernstein and Co. predice un aumento de las ganancias también para las empresas de logística, incluidos los transitarios, ya que si las empresas que se quedan sin opciones de envío recurren al transporte aéreo.

“El transporte aéreo es absolutamente el ganador”, dijo Vernon, nombrando a FedEx Corp., United Parcel Service Inc. y DHL Group como posibles beneficiarios.

Sectores minoristas

Next, que obtiene la mayor parte de sus productos de moda y hogar de Asia, fue uno de los primeros minoristas en manifestar su temor a un impacto.

Primark, propiedad de Associated British Foods, y Hennes & Mauritz AB están muy expuestos a los volúmenes de transporte marítimo, según el analista de RBC Capital Markets Richard Chamberlain, mientras que Inditex SA, propietario de Zara, se abastece principalmente de países vecinos.

Una interrupción prolongada arrastrará a marcas globales como Nike, Adidas AG y Capri Holdings Ltd, dijo Bernstein.

El problema para estas empresas es que el contexto económico puede hacer que sea más difícil trasladar los mayores costos a los consumidores. “Es posible que las empresas tengan que absorberlos, lo que reduciría los márgenes de ganancia”, dijo Fréderique Carrier de RBC Wealth Management.

Autos

Hasta ahora, Tesla y Volvo Car son los únicos fabricantes de automóviles que han anunciado paros de producción. Pero tales retrasos “pueden representar un nuevo riesgo para la producción de vehículos ligeros este año”, según Morgan Stanley.

Sin embargo, la mayoría cree que la industria no verá que se repitan los problemas de la era COVID. “El combustible más caro, los días adicionales de espacio alquilado y las tarifas de envío más altas van a ser negativos para las pérdidas y ganancias de las empresas, pero, poniéndolo en perspectiva, los costos de transporte son aproximadamente un 57 por ciento más bajos que los niveles durante la pandemia”, dijo John Murphy, analista de BofA.

La crisis podría incluso permitir a los fabricantes de automóviles mantener los precios de los vehículos más altos, de acuerdo con Bloomberg Intelligence.

Energía

El impacto sobre los precios del crudo ha sido relativamente moderado este año, pero eso podría cambiar si un conflicto prolongado causa déficit de suministro.

Sin embargo, los mercados del petróleo se preparan para interrupciones de varias semanas. Actualmente, menos petroleros están atravesando el estrecho de Bab el-Mandeb en el extremo sur del Mar Rojo, según datos de Vortexa compilados por Bloomberg. El número de buques que transportan crudo o productos petrolíferos como gasóleo, ha disminuido en un 25 por ciento este año hasta el 19 de enero en comparación con el año anterior, según muestran las cifras.