Tesla ‘engorda’ su billetera tras proyecto aprobado en Senado de EU

Las acciones de empresas de vehículos eléctricos y de impuestos renovables subieron después de que el Senado de Estados Unidos aprobara un proyecto de ley sobre, clima y cuidado de la salud , que los demócratas califican de la mayor inversión en la lucha contra el cambio climático jamás realizada en el país.

Las acciones de Tesla subieron hasta un 5.3 por ciento y van rumbo a eliminar la mayor parte de sus pérdidas del viernes, mientras que también repuntaban los fabricantes de vehículos eléctricos más pequeños, incluidos Rivian Automotive Inc. y Lucid Group Inc., y los fabricantes de automóviles tradicionales con sede en Detroit Ford Motor Co. y General Motors Co.

Parte de la fortaleza de Tesla también se produjo después de la noticia de que llegó a un acuerdo por alrededor de 5 mil millones para asegurar suministros de níquel de Indonesia durante los próximos cinco años.

Las acciones de la compañía liderada por Elon Musk fueron las mayores contribuyentes a las ganancias registradas el lunes por el índice S&P 500.

El proyecto de ley sobre el clima extiende un crédito fiscal popular al consumidor de 7 mil 500 dólares para la compra de vehículos eléctricos, aunque las camionetas nuevas que cuesten más de 55 mil dólares y los SUV sobre 80 mil dólares no calificarán para estos créditos.

Las empresas de energía renovable también se beneficiarán de los generosos créditos fiscales, lo impulsó las acciones de las empresas de energía solar First Solar Inc., ReneSola Ltd. y SunRun Inc. Mientras tanto, la empresa de hidrógeno y celdas de combustible Plug Power Inc. también subió.

Esto pronostica Elon sobre el pico y la caída de la inflación mundial

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y la persona más rica del mundo, dijo que ve señales de que la economía mundial ha “superado el pico de inflación”.

Musk dijo que los costos de los productos básicos y los componentes de Tesla tendrán una tendencia a la baja durante los próximos seis meses. También reiteró que espera una recesión leve que podría durar 18 meses.

“La tendencia es a la baja, lo que sugiere que hemos superado el pico de inflación”, dijo Musk en la sede y la fábrica de Tesla en Austin. “Creo que la inflación va a caer rápidamente” en algún momento en el futuro, dijo.

Con información de Bloomberg / Ed Ludlow