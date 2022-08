China dispara 11 misiles cerca de Taiwán tras visita de Nancy Pelosi

China dijo que un número no especificado de sus misiles había alcanzado objetivos de precisión en los mares al este de Taiwán. (Bloomberg).

China realizó sus mayores pruebas de misiles en aguas de Taiwán en décadas, el día después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, desafió a Pekín al visitar la isla autónoma que reclama como propia.

El Ejército Popular de Liberación disparó 11 misiles balísticos Dongfeng en aguas del norte, este y sur de Taiwán entre las 1:56 pm y las 4:00 pm hora local del jueves 4 de agosto, dijo el Ministerio de Defensa de la isla en un comunicado. Sun Li-fang, un portavoz del ministerio, dijo anteriormente que se habían disparado misiles desde tierra.

No estaba claro desde qué lugar se dispararon los misiles y si algún pasó sobre Taiwán. China nunca antes había enviado misiles sobre la isla y tal movimiento sería una escalada provocada. El Ministerio de Defensa de Taiwán se negó a comentar sobre ese punto.

China también envió cohetes de largo rango cerca de las islas periféricas noroccidentales de Matsu y Dongyin, y Wuqiu en el oeste, consolidación Taiwán. Su Ministerio de Defensa dijo que había reforzado su guardia alrededor de las islas, que se encuentran más cerca de la costa de China que Taiwán.

El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que Estados Unidos se había comprometido con sus homólogos chinos en los últimos días en “todos los niveles de Gobierno” para transmitir un mensaje de moderación después del viaje de Pelosi, que Pekín catalogó como “una infracción a la soberanía e integridad territorial de China”.

“Nosotros, y los países de todo el mundo, creemos que la escalada no sirve a nadie y podría tener consecuencias no deseadas que no sirven a los intereses de nadie”, dijo Blinken el jueves, al margen de una cumbre de la Asociación de las Naciones de Asia Sudoriental en Camboya.

Más temprano en el día, China dijo que un número no especificado de sus misiles había alcanzado objetivos de precisión en los mares al este de Taiwán. El Comando Militar del Este del Ejército Popular de Liberación en un comunicado que había completado dijo el entrenamiento con fuego real y levantó los controles aéreos y marítimos pertinentes.

El comunicado no aclaró si eso significaba que todos los ejercicios militares habían terminado en seis zonas de exclusión que rodeaban la isla, que comenzaron al mediodía del jueves y durarían 72 horas. En una sesión informativa regular el jueves, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China Hua Chunying dijo que no tenía información sobre si todos los simulacros habían terminado y remitió a los reporteros al período original del 4 al 7 de agosto.

El Diario del Pueblo, el vocero del Partido Comunista Chino, dijo en su cuenta oficial de Twitter que se levantaron los controles del espacio aéreo y marítimo frente a la costa este de Taiwán.

El Ministerio de Defensa de Taiwán dijo anteriormente que continúa en alerta máxima en respuesta a los ejercicios, que la agencia criticó como un intento de socavar la estabilidad regional.

El ministro de Transporte de Taiwán, Wang Kwo-tsai, dijo que los vuelos podrían usar rutas aéreas alternativas a través de Japón y Filipinas hasta que los simulacros terminaran el domingo, mientras que los barcos podrían evitar las seis zonas de exclusión.

“El transporte marítimo es diferente al tráfico aéreo, ya que no hay una ruta fija, es más libre”, dijo Wang a periodistas en una sesión informativa el miércoles por la noche. “Entonces, lo que se hizo en el pasado es evitar las áreas donde se realizaron los simulacros”.

El presidente chino, Xi Jinping está bajo presión para dar una fuerte respuesta al viaje, particularmente después de que algunos nacionalistas locales se sintieron decepcionados de que Pekín no pudo disuadir a Pelosi de su visita. Salió de Taiwán el miércoles y tiene reuniones en Corea del Sur el jueves antes de llegar a Japón.

Por separado, los ministros de Relaciones Exteriores del sudeste asiático instaron a la “máxima moderación” en un comunicado emitido durante una reunión anual el jueves en Camboya. Los enviados de la Asociación de las Naciones de Asia Sudoriental expresaron su preocupación de que los acontecimientos “pudieran desestabilizar la región y, eventualmente, conducirían a un error de cálculo, una confrontación grave, conflictos abiertos y consecuencias impredecibles entre las principales potencias”, sin nombrando a China, Taiwán o Estados Unidos.

El miércoles, se detectaron 27 aviones militares chinos en los cielos alrededor del espacio aéreo de Taiwán, con 22 cruzando la línea media del Estrecho de Taiwán, la mayor cantidad desde que la isla comenzó a hacer las maniobras públicas en 2020.

Por otra parte, Taiwán dijo que lanzaron drones militares chinos que volaron cerca de sus islas Kinmen y Beiding, embajadores cerca de la ciudad costera china de Xiamen, el miércoles por la noche.